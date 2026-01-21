ua en ru
Женя Кот переніс операцію і налякав фанів фото з перев’язаною головою

Середа 21 січня 2026 11:50
Женя Кот переніс операцію і налякав фанів фото з перев’язаною головою Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Іванна Пашкевич

Український танцівник Женя Кот повідомив, що переніс операцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram хореографа.

Євген зазначив, що зважитися на втручання мав уже давно.

За словами артиста, він тривалий час відкладав операцію через постійні справи, однак зараз нарешті знайшов можливість зробити необхідну процедуру.

Женя Кот переніс операцію і налякав фанів фото з перев’язаною головоюЖеня Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Кот запевнив, що все пройшло без ускладнень, хоча після операції він і досі відчуває дискомфорт.

"Все минуло успішно. Давно потрібно було це зробити, тож радий, що нарешті випала нагода. Трохи болить, але це минеться", - розповів хореограф.

Женя Кот переніс операцію і налякав фанів фото з перев’язаною головоюЖеня Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Про подробиці свого стану Женя поки не говорить, однак, імовірно, операція була пов’язана з вухом.

Женя Кот переніс операцію і налякав фанів фото з перев’язаною головоюЖеня Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Наразі знаменитість проходить період відновлення. Деякий час йому доводиться носити пов’язку на голові.

Женя Кот переніс операцію і налякав фанів фото з перев’язаною головоюЖеня Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Уже відомо, що артиста виписали з лікарні, і зараз він реабілітується вдома.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

