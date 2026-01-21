ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Женя Кот перенес операцию и напугал фанов фото с перевязанной головой

Среда 21 января 2026 11:50
UA EN RU
Женя Кот перенес операцию и напугал фанов фото с перевязанной головой Женя Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский танцовщик Женя Кот сообщил, что перенес операцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram хореографа.

Евгений отметил, что решиться на вмешательство должен был уже давно.

По словам артиста, он долгое время откладывал операцию из-за постоянных дел, однако сейчас наконец-то нашел возможность сделать необходимую процедуру.

Женя Кот перенес операцию и напугал фанов фото с перевязанной головойЖеня Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Кот заверил, что все прошло без осложнений, хотя после операции он до сих пор испытывает дискомфорт.

"Все прошло успешно. Давно нужно было это сделать, поэтому рад, что наконец выпала возможность. Немного болит, но это пройдет", - рассказал хореограф.

Женя Кот перенес операцию и напугал фанов фото с перевязанной головойЖеня Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

О подробностях своего состояния Женя пока не говорит, однако, предположительно, операция была связана с ухом.

Женя Кот перенес операцию и напугал фанов фото с перевязанной головойЖеня Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

В данный момент знаменитость проходит период восстановления. Некоторое время ему приходится носить повязку на голове.

Женя Кот перенес операцию и напугал фанов фото с перевязанной головойЖеня Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Уже известно, что артиста выписали из больницы, и сейчас он реабилитируется дома.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Женя Кот Звезды шоу-бизнеса Здоровье
Новости
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка