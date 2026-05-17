Замість ЛЧ потрапили в історію: Трубін і Судаков без жодної поразки провалили сезон у Португалії

"Бенфіка" українців Анатолія Трубіна та Георгія судакова фінішувала в чемпіонаті Португалії без жодної поразки. Але попри феноменальний результат, сенсаційно залишилася без Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову таблицю португальської Прімейри.
У останньому турі чемпіонату "Бенфіка" на виїзді без проблем здолала "Ешторіл" (3:1). Все вирішили три швидкі голи Ріоса, Ба та Рафи Сілви до 16-ї хвилини, на що господарі відповіли лише точним ударом Пейшіньйо наприкінці зустрічі.
Таким чином, команда Жозе Моурінью завершила турнір без жодної поразки в 34-х матчах. Головні конкуренти – "Порту" та "Спортінг" – програли по два рази, але опинилися в турнірній таблиці вище за "орлів".
Причиною цього парадоксу став надлишок мирових результатів. "Бенфіка" пройшла всю дистанцію, маючи в активі 23 перемоги та аж 11 нічиїх. Саме втрати очок у матчах з нічийними результатами дозволила конкурентам вирватися вперед.
У паралельному матчі «Спортінг» розгромив "Жил Вісенте" (3:0) і втримав другу сходинку, випередивши "орлів" на два очки. Золоті медалі завоював "Порту".
Чемпіонат Португалії-2025/26, підсумкове положення лідерів:
Таким чином, непереможна "Бенфіка" у наступному сезоні змушена буде грати лише у кваліфікації Ліги Європи. Подібна футбольна аномалія – завершити сезон без поразок і не стати чемпіоном – траплялася з лісабонцями лише раз – 48 років тому.
Воротар Анатолій Трубін в останньому турі відіграв повний поєдинок, який став для нього ювілейним – 50-м у поточному клубному сезоні. Півзахисник Георгій Судаков провів гру на лаві запасних.
Показники українців у сезоні- 2025/26:
Очікується, що цей матч став останнім для Жозе Моурінью біля керма "орлів" на тлі чуток про його перехід до мадридського "Реала".
Також у європейських ЗМІ припускають можливий літній відхід з команди Анатолія Трубіна.
