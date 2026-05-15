ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Маліновський попрощався з "Дженоа" та залишає Серію А: де продовжить кар'єру лідер збірної України

18:09 15.05.2026 Пт
2 хв
Досвідчений півзахисник поїде з Генуї після завершення сезону на правах вільного агента
aimg Андрій Костенко
Маліновський попрощався з "Дженоа" та залишає Серію А: де продовжить кар'єру лідер збірної України Руслан Маліновський прощається з Генуєю (фото: x.com/GenoaCFC)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Руслан Маліновський залишає "Дженоа". Італійський клуб офіційно підтвердив, що 33-річний українець не продовжуватиме співпрацю з "грифонами". Очікується, що хавбек продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті, де на нього вже чекає ціла українська діаспора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х італійського клубу.

Читайте також: Моурінью залишить "Бенфіку" та очолить "Реал": відома дата офіційного призначення

Прощання з Генуєю

Маліновський виступав за "Дженоа" з літа 2023 року і став одним із лідерів команди.

За два сезони Руслан провів у складі "грифонів" 74 матчі, забив 10 голів та віддав 8 асистів.

Вболівальники Генуї зможуть попрощатися з гравцем вже цієї неділі, 17 травня, у домашньому матчі проти "Мілана". Це буде останній вихід Маліновського на поле стадіону "Луїджі Ферраріс" у статусі гравця місцевого клубу.

Маліновський попрощався з &quot;Дженоа&quot; та залишає Серію А: де продовжить кар'єру лідер збірної України

Маліновський їде до друзів

Найбільш імовірним місцем продовження кар'єри українця є турецький "Трабзонспор". За даними місцевих ЗМІ, сторони вже погодили всі деталі:

  • Контракт: Угода за схемою "2+1" (два роки з опцією пролонгації).
  • Фінанси: Річна зарплата українця складе близько 1,2 млн євро.
  • Співвітчизники: У Трабзоні Маліновський приєднається до інших гравців збірної України – Олександра Зубкова та Арсенія Батагова.

Чому це важливо

Перехід у "Трабзонспор" дозволить Руслану знову зіграти в єврокубках, адже команда забезпечила собі третє місце у чемпіонаті Туреччини та участь у Лізі Європи наступного сезону.

Очікується, що українець прибуде до Туреччини для підписання документів наступного тижня, одразу після фінішу Серії А.

Хто такий Руслан Маліновський

Уродженець Житомира, за місцеве "Полісся" виступав на дитячо-юнацькому рівні. Далі виховувався в структурі донецького "Шахтаря".

Пробився лише в третю команду "гірників", а в дорослий футбол потрапив у складі "Севастополя" в сезоні-2012/13 Першої ліги. Потім 2,5 роки виступав за луганську "Зорю", а посеред кампанії-2015/16 перейшов у бельгійський "Генк". Пізніше захищав кольори "Аталанти" з італійського Бергамо, французького "Марселя" та "Дженоа".

У лавах національної команди України дебютував у 2015 році. З тих пір провів 70 поєдинків, у яких оформив 10 м'ячів. Узяв участь в двох чемпіонатах Європи (2020, 2024).

Раніше ми представили повний список вітчизняних легіонерів, які ставали чемпіонами у топ-5 футбольних ліг Європи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат Італії
Новини
Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату