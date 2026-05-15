Маліновський попрощався з "Дженоа" та залишає Серію А: де продовжить кар'єру лідер збірної України

Руслан Маліновський залишає "Дженоа". Італійський клуб офіційно підтвердив, що 33-річний українець не продовжуватиме співпрацю з "грифонами". Очікується, що хавбек продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті, де на нього вже чекає ціла українська діаспора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х італійського клубу .

Прощання з Генуєю

Маліновський виступав за "Дженоа" з літа 2023 року і став одним із лідерів команди.

За два сезони Руслан провів у складі "грифонів" 74 матчі, забив 10 голів та віддав 8 асистів.

Вболівальники Генуї зможуть попрощатися з гравцем вже цієї неділі, 17 травня, у домашньому матчі проти "Мілана". Це буде останній вихід Маліновського на поле стадіону "Луїджі Ферраріс" у статусі гравця місцевого клубу.

Маліновський їде до друзів

Найбільш імовірним місцем продовження кар'єри українця є турецький "Трабзонспор". За даними місцевих ЗМІ, сторони вже погодили всі деталі:

Контракт: Угода за схемою "2+1" (два роки з опцією пролонгації).

Річна зарплата українця складе близько 1,2 млн євро.

Співвітчизники: У Трабзоні Маліновський приєднається до інших гравців збірної України – Олександра Зубкова та Арсенія Батагова.

Чому це важливо

Перехід у "Трабзонспор" дозволить Руслану знову зіграти в єврокубках, адже команда забезпечила собі третє місце у чемпіонаті Туреччини та участь у Лізі Європи наступного сезону.

Очікується, що українець прибуде до Туреччини для підписання документів наступного тижня, одразу після фінішу Серії А.

Хто такий Руслан Маліновський

Уродженець Житомира, за місцеве "Полісся" виступав на дитячо-юнацькому рівні. Далі виховувався в структурі донецького "Шахтаря".

Пробився лише в третю команду "гірників", а в дорослий футбол потрапив у складі "Севастополя" в сезоні-2012/13 Першої ліги. Потім 2,5 роки виступав за луганську "Зорю", а посеред кампанії-2015/16 перейшов у бельгійський "Генк". Пізніше захищав кольори "Аталанти" з італійського Бергамо, французького "Марселя" та "Дженоа".

У лавах національної команди України дебютував у 2015 році. З тих пір провів 70 поєдинків, у яких оформив 10 м'ячів. Узяв участь в двох чемпіонатах Європи (2020, 2024).