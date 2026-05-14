Всі топ-ліги підкорені: хто з українців вигравав чемпіонати "великої п'ятірки" та де у списку Забарний
Перемога ПСЖ у чемпіонаті Франції сезону-2025/26 стала історичною для українського футболу. Захисник Ілля Забарний заповнив останню "прогалину" в географії топ-ліг. Тепер представники України вигравали всі п'ять найсильніших чемпіонатів континенту.
РБК-Україна згадує всіх українських легіонерів, які здобували "золото" в Англії, Італії, Іспанії, Німеччині та Франції.
Англійська Прем'єр-ліга
Найуспішніша топ-ліга для українців за кількістю титулів.
Олег Лужний ("Арсенал", 2001/02). Першопроходець в АПЛ. Колишній капітан "Динамо" провів у чемпіонському сезоні 18 матчів. Арсен Венгер називав його суперпрофесіоналом, а стабільність Лужного допомогла "канонірам" випередити "Ліверпуль" на 7 очок.
Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22). Абсолютний рекордсмен України за кількістю трофеїв в Англії. Чотири титули поспіль під керівництвом Пепа Гвардіоли. Зінченко пройшов шлях від резервіста до важливого гравця ротації, відігравши загалом 57 матчів у "золоті" сезони.
Італійська Серія А
Італійське "скудетто" підкорилося двом легендам – вихованцям київського "Динамо".
Олексій Михайличенко ("Сампдорія", 1990/91). Хоча титул було здобуто за кілька місяців до проголошення незалежності України, Михайличенко є повноправним вітчизняним чемпіоном. Він відіграв 23 матчі (3 голи), ставши важливою частиною легендарної команди Вуядина Бошкова, яка здобула єдине чемпіонство в історії клубу.
Андрій Шевченко ("Мілан", 2003/04). Тріумф, який приніс Шевченку "Золотий м'яч". Андрій став найкращим бомбардиром Серії А (24 голи), а його влучний удар у ворота "Роми" став "золотим", офіційно оформивши чемпіонство для "россонері".
Іспанська Ла Ліга
Іспанську корону приміряли представники обох грандів – "Барселони" та "Реала".
Дмитро Чигринський ("Барселона", 2009/10). Єдиний українець в історії "блаугранас". Попри складну адаптацію та лише 14 матчів у сезоні, Дмитро встиг попрацювати з Гвардіолою та стати частиною однієї з найсильніших команд в історії футболу.
Андрій Лунін ("Реал", 2021/22, 2023/24). Має вражаючу колекцію нагород, виграну у складі "вершкових". Зокрема – два "золота" Ла Ліги. Якщо у 2022 році Андрій був глибоким резервістом, то титул 2024 року – його пряма заслуга. Відігравши 21 поєдинок, Лунін довів, що є воротарем екстракласу.
Німецька Бундесліга
У Бундеслізі маємо три тріумфи.
Віктор Скрипник ("Вердер", 2003/04). Для нинішнього тренера луганської "Зорі" той сезон став фінальним акордом у кар'єрі. Через травми Скрипник зіграв лише 6 матчів, забивши один гол.
Анатолій Тимощук ("Баварія", 2009/10, 2012/13). Півзахисник провів у складі німецького гранда чотири сезоні, та здобув "золото" у першому та останньому з них. У кампанії-2009/10 провів 21 матч. А у сезоні-2012/13 – 16 поєдинків, де відзначився одним голом.
Французька Ліга 1
Останній бастіон, який впав у травні 2026-го.
Ілля Забарний (ПСЖ, 2025/26). Перейшовши до паризького гранда, Забарний миттєво став ключовим елементом оборони. На відміну від багатьох попередників, Ілля став чемпіоном у статусі залізного гравця основи, будучи одним із лідерів ліги за кількістю проведених хвилин. Саме його впевнена гра дозволила ПСЖ достроково забрати титул.
