Вместо ЛЧ попали в историю: Трубин и Судаков без единого поражения провалили сезон в Португалии

11:11 17.05.2026 Вс
2 мин
Повторение уникального рекорда 48-летней давности оставило "Бенфику" за бортом главного еврокубка
aimg Андрей Костенко
Анатолий Трубин (фото: x.com/slbenfica_en)

"Бенфика" украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова финишировала в чемпионате Португалии без единого поражения. Но несмотря на феноменальный результат, сенсационно осталась без Лиги чемпионов.

Роковой ничейный синдром

В последнем туре чемпионата "Бенфика" на выезде без проблем одолела "Эшторил" (3:1). Все решили три быстрых гола Риоса, Ба и Рафы Силвы до 16-й минуты, на что хозяева ответили лишь точным ударом Пейшиньо в конце встречи.

Таким образом, команда Жозе Моуринью завершила турнир без единого поражения в 34-х матчах. Главные конкуренты - "Порту" и "Спортинг" - проиграли по два раза, но оказались в турнирной таблице выше "орлов".

Причиной этого парадокса стал избыток мировых результатов. "Бенфика" прошла всю дистанцию, имея в активе 23 победы и аж 11 ничьих. Именно потери очков в матчах с ничейными результатами позволила конкурентам вырваться вперед.

Итоги чемпионата Португалии

В параллельном матче "Спортинг" разгромил "Жил Висенте" (3:0) и удержал вторую строчку, опередив "орлов" на два очка. Золотые медали завоевал "Порту".

Чемпионат Португалии-2025/26, итоговое положение лидеров:

  1. "Порту" - 88 очков
  2. "Спортинг" - 82
  3. "Бенфика" - 80

Таким образом, непобедимая "Бенфика" в следующем сезоне вынуждена будет играть только в квалификации Лиги Европы. Подобная футбольная аномалия - завершить сезон без поражений и не стать чемпионом - случалась с лиссабонцами только раз - 48 лет назад.

Сезон украинских легионеров

Вратарь Анатолий Трубин в последнем туре отыграл полный поединок, который стал для него юбилейным - 50-м в текущем клубном сезоне. Полузащитник Георгий Судаков провел игру на скамейке запасных.

Показатели украинцев в сезоне-2025/26:

  • Анатолий Трубин: 50 матчей во всех турнирах (21 - на ноль), 43 пропущенных мяча и 1 забитый гол.
  • Георгий Судаков: 36 поединков, 4 забитых мяча и 5 ассистов.

Последний поединок Моуринью

Ожидается, что этот матч стал последним для Жозе Моуринью у руля "орлов" на фоне слухов о его переходе в мадридский "Реал".

Также в европейских СМИ предполагают возможный летний уход из команды Анатолия Трубина.

