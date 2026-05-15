Моурінью залишить "Бенфіку" та очолить "Реал": відома дата офіційного призначення

Легендарний тренер Жозе Моурінью повертається до мадридського "Реала". Португалець уже погодив умови контракту з іспанським грандом і наступного тижня буде офіційно представлений на "Сантьяго Бернабеу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на португальське видання Correio da Manha .

Повернення "Особливого": деталі угоди

Переговори між президентом "Реала" Флорентіно Пересом та агентом тренера Жорже Мендешем тривали кілька тижнів. За даними джерел, Моурінью вже повідомив президенту "Бенфіки" Рую Кошті про свій відхід. Попри намагання лісабонців втримати фахівця та пропозицію нового контракту до 2028 року, Жозе обрав Мадрид.

Перехід не буде безкоштовним для мадридців:

Відступні: "Реал" виплатить "орлам" компенсацію у розмірі 7 мільйонів євро.

Дедлайн: опція викупу діє лише протягом 10 днів після завершення сезону.

опція викупу діє лише протягом 10 днів після завершення сезону. Контракт: очікується, що угода з "Реалом" буде розрахована до літа 2028 року.

Український аспект

Це рішення безпосередньо вплине на майбутнє гравців збірної України – Андрія Луніна, Анатолія Трубіна та Георгія Судакова.

Для Луніна це означає роботу з черговим тренером "Реала" – вже третім, після відходу Карло Анчелотті після закінчення минулого сезону. Водночас Трубін та Судаков у "Бенфіці" готуються до зміни наставника – головним фаворитом на місце Моурінью вважають Марку Сілву.

Фініш сезону для "Реала" та "Бенфіки"

Наразі "Реал" посідає другу сходинку Ла Ліги (80 очок). Лунін та компанія завершать чемпіонат матчами проти "Севільї" (17 травня) та "Атлетіка" (23 травня).

Для Трубіна та Судакова ера Моурінью в Лісабоні закінчиться вже цієї суботи, 16 травня, матчем останнього туру Прімейри проти "Ешторіла".

Нового керманича "Бенфіки", як і Жозе в Мадриді, планують представити вже наступного тижня.

Хто такий Жозе Моурінью

Уродженець Сетубала, після нетривалої ігрової кар'єри у 1980-х перейшов на тренерську роботу. Поштовх до роботи на професіональному рівні отримав завдяки співпраці з легендарним англійським фахівцем Боббі Робсоном у ролі перекладача.

Разом із Робсоном працював у лісабонській "Бенфіці", "Порту" та іспанській "Барселоні". Залишився в лавах каталонців після призначення Луї ван Гала. У 2000 році розпочав самостійну тренерську кар'єру з "Бенфіки", пізніше тренував "Лейрію".

Перших успіхів досягнув на чолі "Порту", з яким працював у 2002-2004 рр. Завоював із "драконами" два чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Португалії, здобув Кубок УЄФА та тріумфував у Лізі чемпіонів.

У 2004-му перебрався до Англії, де в різні роки працював із лондонськими "Челсі" та "Тоттенхемом", а також "Манчестер Юнайтед". Найбільших успіхів досягнув із "синіми" – три титули АПЛ, Кубок Англії, три Кубка Ліги, Суперкубок Англії. Натомість з МЮ завоював Кубок Англії та Кубок ліги, а також переміг у Лізі Європи-2016/17.

Також працював у Італії. На чолі міланського "Інтера" (2008-2010 роки) після Суперкубка та Скудетто в перший сезон оформив требл у другому, тріумфувавши в Серії А, Кубку Італії та Лізі чемпіонів. Зі столичною "Ромою" виграв Лігу конференцій у сезоні-2021/22.

Період роботи Моурінью з мадридським "Реалом" у 2010-2013 рр загалом був не дуже переконливим. "Вершкові" з португальцем на чолі стали чемпіонами Ла Ліги в сезоні-2011/12, а також завоювали по Кубку та Суперкубку Іспанії. Утім, зазвичай перебували в тіні "Барселони" Пепа Гвардіоли.

Крім того, очолював турецький "Фенербахче". Восени 2025-го повернувся до "Бенфіки".

Прізвиська – "Особливий", "Моур". Зібрав цілу колекцію індивідуальних призів, а інтерес до власної персони підігрівав так званими іграми розуму – словесними перепалками та конфронтацією з іншими тренерами, футболістами команд-суперниць, медіа, арбітрами та навіть власними підопічними.