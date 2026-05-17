Замість ЛЧ потрапили в історію: Трубін і Судаков без жодної поразки провалили сезон у Португалії

11:11 17.05.2026 Нд
2 хв
Повторення унікального рекорду 48-річної давнини залишило "Бенфіку" за бортом головного єврокубка
aimg Андрій Костенко
Анатолій Трубін (фото: x.com/slbenfica_en)
"Бенфіка" українців Анатолія Трубіна та Георгія судакова фінішувала в чемпіонаті Португалії без жодної поразки. Але попри феноменальний результат, сенсаційно залишилася без Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову таблицю португальської Прімейри.

Фатальний нічийний синдром

У останньому турі чемпіонату "Бенфіка" на виїзді без проблем здолала "Ешторіл" (3:1). Все вирішили три швидкі голи Ріоса, Ба та Рафи Сілви до 16-ї хвилини, на що господарі відповіли лише точним ударом Пейшіньйо наприкінці зустрічі.

Таким чином, команда Жозе Моурінью завершила турнір без жодної поразки в 34-х матчах. Головні конкуренти – "Порту" та "Спортінг" – програли по два рази, але опинилися в турнірній таблиці вище за "орлів".

Причиною цього парадоксу став надлишок мирових результатів. "Бенфіка" пройшла всю дистанцію, маючи в активі 23 перемоги та аж 11 нічиїх. Саме втрати очок у матчах з нічийними результатами дозволила конкурентам вирватися вперед.

Підсумки чемпіонату Португалії

У паралельному матчі «Спортінг» розгромив "Жил Вісенте" (3:0) і втримав другу сходинку, випередивши "орлів" на два очки. Золоті медалі завоював "Порту".

Чемпіонат Португалії-2025/26, підсумкове положення лідерів:

  1. "Порту" – 88 очок
  2. "Спортінг" – 82
  3. "Бенфіка" – 80

Таким чином, непереможна "Бенфіка" у наступному сезоні змушена буде грати лише у кваліфікації Ліги Європи. Подібна футбольна аномалія – завершити сезон без поразок і не стати чемпіоном – траплялася з лісабонцями лише раз – 48 років тому.

Сезон українських легіонерів

Воротар Анатолій Трубін в останньому турі відіграв повний поєдинок, який став для нього ювілейним – 50-м у поточному клубному сезоні. Півзахисник Георгій Судаков провів гру на лаві запасних.

Показники українців у сезоні- 2025/26:

  • Анатолій Трубін: 50 матчів у всіх турнірах (21 – на нуль), 43 пропущені м'ячі та 1 забитий гол.
  • Георгій Судаков: 36 поєдинків, 4 забиті м'ячі та 5 асистів.

Останній поєдинок Моурінью

Очікується, що цей матч став останнім для Жозе Моурінью біля керма "орлів" на тлі чуток про його перехід до мадридського "Реала".

Також у європейських ЗМІ припускають можливий літній відхід з команди Анатолія Трубіна.

Раніше ми представили повний список вітчизняних легіонерів, які ставали чемпіонами у топ-5 футбольних ліг Європи.

