ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Вместо ЛЧ попали в историю: Трубин и Судаков без единого поражения провалили сезон в Португалии

11:11 17.05.2026 Вс
2 мин
Повторение уникального рекорда 48-летней давности оставило "Бенфику" за бортом главного еврокубка
aimg Андрей Костенко
Вместо ЛЧ попали в историю: Трубин и Судаков без единого поражения провалили сезон в Португалии Анатолий Трубин (фото: x.com/slbenfica_en)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

"Бенфика" украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова финишировала в чемпионате Португалии без единого поражения. Но несмотря на феноменальный результат, сенсационно осталась без Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговую таблицу португальской Примейры.

Читайте также: Малиновский попрощался с "Дженоа" и покидает Серию А: где продолжит карьеру лидер сборной Украины

Роковой ничейный синдром

В последнем туре чемпионата "Бенфика" на выезде без проблем одолела "Эшторил" (3:1). Все решили три быстрых гола Риоса, Ба и Рафы Силвы до 16-й минуты, на что хозяева ответили лишь точным ударом Пейшиньо в конце встречи.

Таким образом, команда Жозе Моуринью завершила турнир без единого поражения в 34-х матчах. Главные конкуренты - "Порту" и "Спортинг" - проиграли по два раза, но оказались в турнирной таблице выше "орлов".

Причиной этого парадокса стал избыток мировых результатов. "Бенфика" прошла всю дистанцию, имея в активе 23 победы и аж 11 ничьих. Именно потери очков в матчах с ничейными результатами позволила конкурентам вырваться вперед.

Итоги чемпионата Португалии

В параллельном матче "Спортинг" разгромил "Жил Висенте" (3:0) и удержал вторую строчку, опередив "орлов" на два очка. Золотые медали завоевал "Порту".

Чемпионат Португалии-2025/26, итоговое положение лидеров:

  1. "Порту" - 88 очков
  2. "Спортинг" - 82
  3. "Бенфика" - 80

Таким образом, непобедимая "Бенфика" в следующем сезоне вынуждена будет играть только в квалификации Лиги Европы. Подобная футбольная аномалия - завершить сезон без поражений и не стать чемпионом - случалась с лиссабонцами только раз - 48 лет назад.

Сезон украинских легионеров

Вратарь Анатолий Трубин в последнем туре отыграл полный поединок, который стал для него юбилейным - 50-м в текущем клубном сезоне. Полузащитник Георгий Судаков провел игру на скамейке запасных.

Показатели украинцев в сезоне-2025/26:

  • Анатолий Трубин: 50 матчей во всех турнирах (21 - на ноль), 43 пропущенных мяча и 1 забитый гол.
  • Георгий Судаков: 36 поединков, 4 забитых мяча и 5 ассистов.

Последний поединок Моуринью

Ожидается, что этот матч стал последним для Жозе Моуринью у руля "орлов" на фоне слухов о его переходе в мадридский "Реал".

Также в европейских СМИ предполагают возможный летний уход из команды Анатолия Трубина.

Ранее мы представили полный список отечественных легионеров, которые становились чемпионами в топ-5 футбольных лиг Европы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Бенфика
Новости
На Москву массировано летят дроны, ночью под ударом оказался и Крым (видео)
На Москву массировано летят дроны, ночью под ударом оказался и Крым (видео)
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата