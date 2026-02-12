"З Владиславом була, є і буде вся Україна": НОК відреагував на дискваліфікацію Гераскевича

Заява НОК України

У НОК наголосили, що спортсмен планував виступити у "шоломі пам'яті" – а знак шани до загиблих українських атлетів і всіх захисників України.

"Він мав вийти на старт у "шоломі пам'яті" – як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв. Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам – з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять – це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", – йдеться у заяві.

Що відомо про дискваліфікацію

Гераскевич мав стартувати на Олімпіаді в першому заїзді скелетоністів 12 лютого, о 10:30 за київським часом. Проте перед стартом отримав офіційне повідомлення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про недопуск.

МОК на офіційному сайті підтвердив дискваліфікацію українця та виклав свою версію конфлікту.