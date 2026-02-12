RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"С Владиславом была, есть и будет вся Украина": НОК отреагировал на дисквалификацию Гераскевича

Владислав Гераскевич в "шлеме памяти" (фото: НОК Украины)
Автор: Андрей Костенко

Национальный олимпийский комитет Украины официально отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимних Играх-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

Заявление НОК Украины

В НОК отметили, что спортсмен планировал выступить в "шлеме памяти" - а знак уважения к погибшим украинским атлетам и всем защитникам Украины.

"Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям. Сегодня Владислав не стартовал, но был не один - с ним была, есть и будет вся Украина. Потому что когда спортсмен выходит за правду, честь и память - это уже победа. Победа для Владислава. Победа для всей страны", - говорится в заявлении.

Что известно о дисквалификации

Гераскевич должен был стартовать на Олимпиаде в первом заезде скелетонистов 12 февраля, в 10:30 по киевскому времени. Однако перед стартом получил официальное уведомление от Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске.

МОК на официальном сайте подтвердил дисквалификацию украинца и изложил свою версию конфликта.

 

Ранее мы сообщили, что МОК подает сигналы о возвращении россиян.

Также мы писали, что русский - стал официальным рабочим языком зимних Игр-2026.

