ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Юний бомбардир та дискваліфікований тренер отримали відзнаки УПЛ: шокуючі підсумки 18 туру

17:07 04.03.2026 Ср
2 хв
Ротань переміг "з трибун", а форвард "Динамо" став найкращим після дублю
aimg Андрій Костенко
Юний бомбардир та дискваліфікований тренер отримали відзнаки УПЛ: шокуючі підсумки 18 туру Руслан Ротань (фото: ФК "Полісся")

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 18-го туру віддала призи найкращим гравцям та тренеру. Трофеї дісталися представникам київського "Динамо" та житомирського "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Читайте також: "Шахтар" очолив УПЛ після сенсаційного 18-го туру: результати і таблиця

Дистанційний тріумф Ротаня

Найкращим тренером 16-го туру колективним рішенням групи з 35-ти експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано керманича "Полісся" Руслана Ротаня, підопічні якого у центральному матчі туру перемогли в гостях черкаський ЛНЗ (3:1).

Цікаво, що Ротань не міг керувати діями футболістів із технічної зони через дискваліфікацію, але робив це віддалено. Де-юре тренером "Полісся" у цій грі був помічник Ротаня – Сергій Кравченко, який заслуговує розділити приз зі своїм шефом.

До топ-3 рейтингу тренерів увійшли Патрік ван Леувен ("Кривбас"), команда якого поклала на лопатки "Зорю" (3:1) та Руслан Костишин ("Колос") – завдяки виїзній перемозі над "Карпатами" (1:0).

Юний бомбардир та дискваліфікований тренер отримали відзнаки УПЛ: шокуючі підсумки 18 туру

Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Відзнака за дубль

Звання найкращого футболіста 18-го туру здобув 20-річний форвард "Динамо" Матвій Пономаренко – автор двох голів у матчі з "Епіцентром" (4:0).

До топ-5 найкращих серед гравців також увійшли Глейкер Мендоза ("Кривбас"), Іван Пахолюк ("Колос"), Євгеній Морозко ("Кудрівка") та Валерій Бондар ("Шахтар").

Хто у збірній туру

Символічну збірну туру сформували представники шести клубів.

Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Пахолюк ("Колос") – Конопля, Бондар (обидва – "Шахтар"), Сарапій ("Полісся"), Дібанго ("Кривбас") – Андрієвський, Емерлаху (обидва – "Полісся"), Бражко ("Динамо") – Морозко ("Кудрівка"), Мендоза ("Кривбас"), Пономаренко ("Динамо").

Юний бомбардир та дискваліфікований тренер отримали відзнаки УПЛ: шокуючі підсумки 18 туру

Загалом експерти згадували 30 футболістів та 8 тренерів на звання героїв 18-го туру, а також 57 кандидатів до символічної збірної.

Раніше ми повідомили, де опинилася Україна у Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ
Новини
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Аналітика
Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана
Роман Коткореспондент РБК-Україна Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана