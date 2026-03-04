Юний бомбардир та дискваліфікований тренер отримали відзнаки УПЛ: шокуючі підсумки 18 туру

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 18-го туру віддала призи найкращим гравцям та тренеру. Трофеї дісталися представникам київського "Динамо" та житомирського "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Дистанційний тріумф Ротаня

Найкращим тренером 16-го туру колективним рішенням групи з 35-ти експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано керманича "Полісся" Руслана Ротаня, підопічні якого у центральному матчі туру перемогли в гостях черкаський ЛНЗ (3:1).

Цікаво, що Ротань не міг керувати діями футболістів із технічної зони через дискваліфікацію, але робив це віддалено. Де-юре тренером "Полісся" у цій грі був помічник Ротаня – Сергій Кравченко, який заслуговує розділити приз зі своїм шефом.

До топ-3 рейтингу тренерів увійшли Патрік ван Леувен ("Кривбас"), команда якого поклала на лопатки "Зорю" (3:1) та Руслан Костишин ("Колос") – завдяки виїзній перемозі над "Карпатами" (1:0).

Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Відзнака за дубль

Звання найкращого футболіста 18-го туру здобув 20-річний форвард "Динамо" Матвій Пономаренко – автор двох голів у матчі з "Епіцентром" (4:0).

До топ-5 найкращих серед гравців також увійшли Глейкер Мендоза ("Кривбас"), Іван Пахолюк ("Колос"), Євгеній Морозко ("Кудрівка") та Валерій Бондар ("Шахтар").

Хто у збірній туру

Символічну збірну туру сформували представники шести клубів.

Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Пахолюк ("Колос") – Конопля, Бондар (обидва – "Шахтар"), Сарапій ("Полісся"), Дібанго ("Кривбас") – Андрієвський, Емерлаху (обидва – "Полісся"), Бражко ("Динамо") – Морозко ("Кудрівка"), Мендоза ("Кривбас"), Пономаренко ("Динамо").

Загалом експерти згадували 30 футболістів та 8 тренерів на звання героїв 18-го туру, а також 57 кандидатів до символічної збірної.