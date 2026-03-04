ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Юный бомбардир и дисквалифицированный тренер получили награды УПЛ: шокирующие итоги 18 тура

17:07 04.03.2026 Ср
2 мин
Ротань победил "с трибун", а форвард "Динамо" стал лучшим после дубля
aimg Андрей Костенко
Юный бомбардир и дисквалифицированный тренер получили награды УПЛ: шокирующие итоги 18 тура Руслан Ротань (фото: ФК "Полесье")

Украинская Премьер-лига по итогам 18-го тура отдала призы лучшим игрокам и тренеру. Трофеи достались представителям киевского "Динамо" и житомирского "Полесья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Читайте также: "Шахтер" возглавил УПЛ после сенсационного 18-го тура: результаты и таблица

Дистанционный триумф Ротаня

Лучшим тренером 16-го тура коллективным решением группы из 35-ти экспертов, среди которых и представитель РБК-Украина, был признан рулевой "Полесья" Руслан Ротань, подопечные которого в центральном матче тура победили в гостях черкасский ЛНЗ (3:1).

Интересно, что Ротань не мог руководить действиями футболистов из технической зоны из-за дисквалификации, но делал это удаленно. Де-юре тренером "Полесья" в этой игре был помощник Ротаня - Сергей Кравченко, который заслуживает разделить приз со своим шефом.

В топ-3 рейтинга тренеров вошли Патрик ван Леувен ("Кривбасс"), команда которого положила на лопатки "Зарю" (3:1) и Руслан Костышин ("Колос") - благодаря выездной победе над "Карпатами" (1:0).

Юный бомбардир и дисквалифицированный тренер получили награды УПЛ: шокирующие итоги 18 тура

Матвей Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Отличие за дубль

Звание лучшего футболиста 18-го тура получил 20-летний форвард "Динамо" Матвей Пономаренко - автор двух голов в матче с "Эпицентром" (4:0).

В топ-5 лучших среди игроков также вошли Глейкер Мендоза ("Кривбасс"), Иван Пахолюк ("Колос"), Евгений Морозко ("Кудривка") и Валерий Бондарь ("Шахтер").

Кто в сборной тура

Символическую сборную тура сформировали представители шести клубов.

Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Пахолюк ("Колос") - Конопля, Бондарь (оба - "Шахтер"), Сарапий ("Полесье"), Дибанго ("Кривбасс") - Андриевский, Эмерлаху (оба - "Полесье"), Бражко ("Динамо") - Морозко ("Кудривка"), Мендоза ("Кривбасс"), Пономаренко ("Динамо").

Юный бомбардир и дисквалифицированный тренер получили награды УПЛ: шокирующие итоги 18 тура

В общем эксперты вспоминали 30 футболистов и 8 тренеров на звание героев 18-го тура, а также 57 кандидатов в символическую сборную.

Ранее мы сообщили, где оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол УПЛ
Новости
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Аналитика
Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана