"Йдуть у політику". Експродюсерка Полякової оцінила скандальні заяви Вадіка про Єфросиніну

Що сказала колишня продюсерка Полякової

Романова зізналася, чи вважає піаром заяви чоловіка артистки про Єфросиніну та її коханого.

"Тут є три основні моменти. Назвімо це гарним словом "фантазія" Олі про те, що вона не знала, що Буряковський таке скаже. Все вона знала", - заявила експродюсерка.

Оцінила Розалія й вибачення співачки після резонансного інтерв'ю її чоловіка.

"Ці вибачення були спеціально, щоб привернути увагу. Людина тоне й замість того, щоб подати їй тихенько руку, її так веслом по голові. І далі хід про те, що вони йдуть у політику", - зазначила Розалія.

Полякова з родиною Єфросиніної (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вона вважає, що причиною скандальних заяв могло стати бажання піти в політику.

"Маша вирішила йти в політику, і Оля подумала: "А чого це я не можу? Я теж можу". І що треба зробити насамперед? Притупити того, хто поруч", - заявила вона.

На уточнення щодо політичних амбіцій Романова відповіла, що має на увазі слова самого Буряковського.

"Я говорю про те, про що говорив Буряковський на другому інтерв'ю, що йому вже дзвонили, його вже кличуть в депутати, що люди пишуть: "Давайте Вадіка в президенти". Це ж перші кроки. Вони вже зроблені", - сказала вона.

Також Романова прокоментувала подальші перспективи співачки в кар'єрі та цілі в політиці.

"Зліт Олі почався, коли вона була досить зріла, їй було 30 років. Вона собі п'ять років відкинула. По-перше, щоб здаватися, що вона насправді не довго до цього йшла. І для того, щоб стерти нашу співпрацю, тобто двох зайців вона вбила", - поділилася експродюсерка.

Вона вважає, що для артистки політика - це новий спосіб впливу на людей та заробляення грошей.

"Зараз їй вже майже 50. І куди їй далі? Політика - це дуже хороший "финт ушами" для того, щоб продовжувати впливати на людей. Збирати з них гроші. Але вже на іншому рівні, тобто це більш авторитетна позиція. Така сходинка дуже логічна, але мені здається, що в них не вийде", - сказала Розалія.



Що відомо про скандал із заявами чоловіка Полякової

Нагадаємо, в беезні Вадим Буряковський в інтерв’ю Гордону приголомшив подробицями про Єфросиніну та Хромаєва.

Він заявив, що телеведуча в реальному житті більш закрита, а її чоловіка назвав "мажором", який "палець об палець не вдарив, щоб усього досягти".

Також він пригадав, як його слова могли образити родину. Між ними виникло непорозуміння, після якого ведуча та її чоловік-військовий раптово поїхали.

Після хвилі обговорень Оля публічно вибачилася за слова чоловіка. Вона наголосила, що не підтримує його позицію та була шокована такими заявами.