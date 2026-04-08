"Вчинив некрасиво". Чоловік Полякової висловився про експродюсера Кароль, Білик та Могилевську

Після хвилі уваги до своєї персони Вадим Буряковський наважився на ще одну відверту розмову. Цього разу чоловік Полякової поділився ставленням до колег артистки та пригадав історію спілкування з колишнім продюсером Тіни Кароль.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він розповів в інтерв'ю Гордону.

Що сказав про Білик, Могилевську та Кароль

Вадим зазначив, що позитивно ставиться до виконавиць, які залишаються на сцені.

"Усі, хто залишився на сцені в цей час, мені подобаються. Вони всі змінилися", - поділився він.

Окремо він висловився про Ірину Білик, з якою мав особисте спілкування. Артистка вразила своєю простотою.

"Коли я почав спілкуватися з Олею, ми потрапили до неї додому. І саме це спілкування, просте людське, вразило мене в Ірі. Я часто бував на заходах, де вона виступала. Усі її знали й запрошували. Оля сказала, що вона виросла на її піснях. Я добре до неї ставлюся", - розповів Буряковський.

Радіє чоловік й самостійним успіхам Наталії Могилевської. Як з'ясувалося, у них є спільні знайомі.

"Вона родичка моїх друзів, партнерів… За Наташу радію", - прокоментував він.

Історія з експродюсером Кароль

Окрему увагу Вадим приділив історії з Олегом Чорним, з яким у 2007 році у співачки завершилася співпраця. Згодом він негативно висловлювався про експідопічну, зокрема звинучував у "зірковій хворобі".

За словами Вадима, Олег міг стати новим продюсером Полякової, тож у них було спілкування. Спочатку він справив гарне враження, але вже скоро думка про нього змінилася.

"Олег прийшов до нас додому. У нас була розмова. Перше враження - викликав прихильність до себе. А потім я дізнався такі речі, що навіть не захотів більше розмовляти з цією людиною", - розповів він.

Буряковський не хотів вдаватися в деталі, але дав зрозуміти, що ставлення у продюсера до тоді ще 20-річної Кароль було некоректним.

"Він експлуатував Тіну. Ти стільки років пропрацював із цією людиною. Я розумію, що десь зачепили якусь гордість. Ну слухай, молода дівчина, ти - дорослий чоловік. Повинен якось ставитися до цього з гідністю чоловічою. Він вчинив некрасиво", - пояснив він.

