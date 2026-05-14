"Идут в политику". Экс-продюсер Поляковой оценила скандальные заявления Вадика о Ефросининой

Что сказала бывшая продюсер Поляковой

Романова призналась, считает ли пиаром заявления мужа артистки о Ефросининой и ее возлюбленном.

"Здесь есть три основных момента. Назовем это красивым словом "фантазия" Оли о том, что она не знала, что Буряковский такое скажет. Все она знала", - заявила экс-продюсер.

Оценила Розалия и извинения певицы после резонансного интервью ее мужа.

"Эти извинения были специально, чтобы привлечь внимание. Человек тонет и вместо того, чтобы подать ему тихонько руку, его так веслом по голове. И дальше ход о том, что они идут в политику", - отметила Розалия.

Полякова с семьей Ефросининой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Она считает, что причиной скандальных заявлений могло стать желание пойти в политику.

"Маша решила идти в политику, и Оля подумала: "А чего это я не могу? Я тоже могу". И что надо сделать в первую очередь? Притупить того, кто рядом", - заявила она.

На уточнение относительно политических амбиций Романова ответила, что имеет в виду слова самого Буряковского.

"Я говорю о том, о чем говорил Буряковский на втором интервью, что ему уже звонили, его уже зовут в депутаты, что люди пишут: "Давайте Вадика в президенты". Это же первые шаги. Они уже сделаны", - сказала она.

Также Романова прокомментировала дальнейшие перспективы певицы в карьере и цели в политике.

"Взлет Оли начался, когда она была достаточно зрелая, ей было 30 лет. Она себе пять лет отбросила. Во-первых, чтобы казаться, что она на самом деле не долго к этому шла. И для того, чтобы стереть наше сотрудничество, то есть двух зайцев она убила", - поделилась экс-продюсер.

Она считает, что для артистки политика - это новый способ влияния на людей и зарабатывания денег.

"Сейчас ей уже почти 50. И куда ей дальше? Политика - это очень хороший "финт ушами" для того, чтобы продолжать влиять на людей. Собирать с них деньги. Но уже на другом уровне, то есть это более авторитетная позиция. Такая ступенька очень логична, но мне кажется, что у них не получится", - сказала Розалия.



Что известно о скандале с заявлениями мужа Поляковой

Напомним, в беезне Вадим Буряковский в интервью Гордону ошеломил подробностями о Ефросининой и Хромаеве.

Он заявил, что телеведущая в реальной жизни более закрытая, а ее мужа назвал "мажором", который "палец о палец не ударил, чтобы всего достичь".

Также он вспомнил, как его слова могли обидеть семью. Между ними возникло недоразумение, после которого ведущая и ее муж-военный внезапно уехали.

После волны обсуждений Оля публично извинилась за слова мужа. Она подчеркнула, что не поддерживает его позицию и была шокирована такими заявлениями.