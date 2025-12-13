ua en ru
"Я встану": стало відомо, яку обіцянку давав Степан Гіга у лікарні

Субота 13 грудня 2025 17:41
"Я встану": стало відомо, яку обіцянку давав Степан Гіга у лікарні Степан Гіга (фото: facebook.com/stepan.giga.official)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Степан Гіга, який помер 12 грудня, опинився у лікарні напередодні великого туру. І він дуже хотів одужати та повернутися на сцену.

Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна розповів його турменеджер Роман Слобода.

Про що казав Гіга в лікарні

За словами Романа, артист не відчував, що його життя обірветься. Він думав про виступи та навіть обіцяв, що встане і дасть концерт.

"Ми з ним зустрічались перед його Днем народження. (26 листопада). У нас мав бути Палац спорту 29 листопада і великий тур Україною, Європою, Америкою. І він сказав: "Я встану". Він планував встати на Палац спорту. Казав: "Тур я не обіцяю, бо в мене нога болить, але я обіцяю вийти на сцену Палацу спорту", - пригадав Слобода.

Тур-менеджер артиста зазначив, що не буде розкривати деталей про хворобу Гіги. Але зізнався, усе це ошелешило всіх його близьких.

"Це і для нас це було шоком. Але це вже питання до його родини, я в подробиці не вдаюся, але вимушено було потрібно його доправити до лікарні", - сказав Роман.

&quot;Я встану&quot;: стало відомо, яку обіцянку давав Степан Гіга у лікарніСтепан Гіга (фото: facebook.com/stepan.giga.official)

Що відомо про смерть Степана Гіги

19 листопада в команді артиста зробили заяву. Співак опинився у лікарні, а всі його концерти було скасовано. Тоді повідомлялося, що стан Гіги стабільний, але важкий.

А у грудні журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела заявив, що співаку ампутували ногу, він переніс декілька операцій. Втім, у команді Гіги цю інформацію не підтверджували.

