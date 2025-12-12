Помер Степан Гіга: все про життя і смерть народного артиста України

Народний артист України Степан Гіга помер сьогодні, 12 грудня, на 67-му році життя. Трагічна смерть співака, чия творчість стала символом цілої епохи, сколихнула країну.

РБК-Україна розповідає повну біографію легенди української естради: його шлях до всенародного визнання, культові хіти, обставини смерті та останні роки життя.

Смерть Степана Гіги: що відомо про обставини та причину

В листопаді 2025 року стало відомо, що Степан Гіга опинився у важкому стані в лікарні. Він переніс складну операцію, після якої боровся за життя ще декілька тижнів.

У зв'язку з госпіталізацією Гіга скасував заплановані концерти. Артист потребував часу для відновлення і подальшої реабілітації.

"Наразі його стан важкий, але стабільний… Просимо вибачення за незручності та дякуємо за розуміння і підтримку", - заявили тоді в команді.

8 грудня журналіст Віталій Глагола повідомив, з посиланням на джерела, близькі до родини Гіги, що співаку ампутували ногу після другої операції на коліні. Хірургічне втручання нібито стало "вимушеним кроком після серйозних післяопераційних ускладнень".

"На тлі стресу організму у артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці. Саме це і стало причиною ампутації, оскільки лікарі боролися за збереження життя пацієнта", - написав Глагола у своєму Telegram-каналі і додав, що "зараз Степан Гіга перебуває в комі, а стан артиста оцінюють, як вкрай тяжкий".

За інформацією джерел, "рішення про ампутацію ухвалювали в умовах, коли інших способів зупинити небезпечні процеси не залишалося". Офіційні представники співака ситуацію не коментували.

12 грудня стало відомо, що серце Гіги зупинилося. Йому було 66 років. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Zaxid Net.

Також інформацію про смерть Гіги у Facebook підтвердила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

Допис про смерть Гіги (скріншот)

"Пішов із життя митець, чий голос, пісні й щирість стали частиною української культурної спадщини. А творчість супроводжувала протягом десятиліть - надихала, додавала сили й торкалася сердець кількох поколінь українців. Світла і вічна пам’ять Степану Гізі. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто шанував його талант. Нехай Господь упокоїть його душу, а світла пам’ять про співака назавжди живе у його піснях", - написала вона.

Степан Гіга помер (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Біографія Степана Гіги

Степан Петрович Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Білки на Закарпатті. Хист до музики почав проявляти ще у дитинстві, зокрема у школі співав в ансамблі та освоював гру на баяні.

Після школи працював слюсарем та водієм, а потім служив в армії. З четвертої спроби вступив до Ужгородського музичного училища, яке закінчив екстерном за три роки.

У 1983 році Гіга продовжив навчання на вокальному факультеті Київської консерваторії, де вже на другому курсі став солістом популярного синтез-гурту "Стожари".

Йому надходили різні пропозиції, зокрема від Волинської філармонії, де навіть пропонували житло. Однак Степан Петрович повернувся на Закарпаття і став солістом обласної філармонії.

Музичний шлях Степана Гіги доволі насичений (скриншот)

Пізніше Гіга заснував джаз-рок гурт "Бескид", який проіснував недовго. Зайнявся аранжуванням, написанням власних пісень та відкрив студію "GIGARecords", завдяки чому прославився не лише як виконавець, а і як композитор і продюсер.

Свій дебютний альбом "Друзі мої" Гіга презентував 1995 році, а вже за три роки отримав звання "Заслужений артист України".

Друга платівка артиста - "Вулиця Наталі" (2002) - стала тріумфальною. Вона принесла Гізі перше в історії незалежної України звання "Золотий диск" за продаж мільйона копій (загалом виконавець є володарем трьох таких нагород). Того ж знакового 2002 року за визначні заслуги Гіга отримав найвище почесне звання Народного артиста України.

Помер Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

"Яворина" і "Цей сон": хіти, які зробили Степана Гігу народним артистом

У творчому доробку Гіги десятки популярних пісень. Але саме композиції "Яворина" та "Сон" стали безумовною візитівкою його творчості.

Пропонуємо вам згадати його знакові композиції.

"Яворина"



"Сон"



"Золото Карпат"



"Наталі"



"Друзі мої"



"Вівтар (Я поклав своє кохання на вівтар)"



"Троянди для тебе"



"За тебе все віддам"



"Чорні троянди"



Особисте життя Степана Гіги та спадщина

Про сімейне життя артист говорив вкрай рідко. Відомо, що за його плечима два шлюби. Першою дружиною стала шкільна подруга, від якої в нього з'явилася донька Квітослава.

Друга - бандуристка Галина, яка працює директоркою студії "GIGARecords". У них є спільний син Степан.

Нащадки виконавця теж активно займаються музикою і часто гастролюють разом із батьком. Є у співака й онук Даніель.

"Основним здобутком в моєму житті є мої діти: донька Квітослава, син Степан та онук Даніель", - казав раніше Гіга.

Гіга з сином, донькою та онуком (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Наприкінці кар'єри Степан Петрович також передавав свій досвід молоді, викладаючи на кафедрі мистецьких дисциплін Ужгородського інституту культури і мистецтв.

Наприкінці зими 2025-го Степан Гіга розкрив свою правду в особливій пісні-сповіді.

Додамо, що Гіга увійшов в історію як один із тих артистів, хто сформував обличчя української поп-музики кінця XX - початку XXI століття.