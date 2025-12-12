Смерть Степана Гіги підтвердили його близькі: "Наше серце зупинилося"

У п'ятницю, 12 грудня, помер народний артист Степан Гіга. Його близькі вперше прокоментували трагедію та пообіцяли оприлюднити деталі прощання.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку співака в Instagram .

Як близькі Степана Гіги підтвердили його смерть

Представники висловили глибоку скорботу, зазначивши, що не стало великого артиста.

"Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя великий артист, людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів", - зазначили вони.

В публікації вони також висловили подяку шанувальникам, які підтримували співака протягом життя.

"Висловлюємо щиру подяку всім прихильникам за вашу любов, підтримку та теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу впродовж багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важливою", - йдеться в заяві.

Наостанок представники Гіги пообіцяли 13 грудня оприлюднити деталі прощання та церемонії вшанування.

Близькі Степана Гіги про його смерть (скриншот)​​​​​​​

Як відреагували в мережі

Підписники одразу почали висловлювати співчуття та згадувати внесок співака в розвиток музичної культури України.

"Україна втратила легенду. Вічна памʼять! "На могилі моїй посадіть яворину".

"Пішов із життя легендарний артист, чий голос і пісні назавжди увійшли в нашу культурну спадщину".

"І не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Світла пам'ять".

"Втрата для всіх українців до болю. Дякуємо, Маестро, за всі пісні".

"Назавжди у нашому серці".

Що відомо про смерть Степана Гіги

Нагадаємо, в листопаді народний артист опинився в лікарні. Він переніс термінову операцію. Через госпіталізацію Гіга скасував заплановані концерти.

Повідомлялося, що його стан важкий, але стабільний. Йому був потрібен час на відновлення та реабілітацію. Але вже 12 грудня стало відомо, що серце співака зупинилося.

Раніше 8 грудня журналіст Віталій Глагола з посиланням на нібито близькі до родини джерела заявив, що співаку ампутували ногу через другу операцію на коліні. Зрештою він нібито впав у кому.

За кілька днів команда Гіги публічно відреагувала на хвилю чуток, спростувавши поширені заяви. Там знову наголосили на його важкому, але стабільному стані та закликали не розповсюджувати неперевірену інформацію.