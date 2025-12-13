"Я встану": стало известно, какое обещание давал Степан Гига в больнице
Певец Степан Гига, который умер 12 декабря, оказался в больнице накануне большого тура. И он очень хотел выздороветь и вернуться на сцену.
Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина рассказал его турменеджер Роман Слобода.
О чем говорил Гига в больнице
По словам Романа, артист не чувствовал, что его жизнь оборвется. Он думал о выступлениях и даже обещал, что встанет и даст концерт.
"Мы с ним встречались перед его Днем рождения (26 ноября), у нас должен был быть Дворец спорта 29 ноября и большой тур по Украине, Европе, Америке. И он сказал: "Я встану". Он планировал встать на Дворец спорта. Говорил: "Тур я не обещаю, потому что у меня нога болит, но я обещаю выйти на сцену Дворца спорта", - вспомнил Слобода.
Тур-менеджер артиста отметил, что не будет раскрывать деталей о болезни Гиги. Но признался, все это ошарашило всех его близких.
"Это и для нас это было шоком. Но это уже вопрос к его семье, я в подробности не вдаюсь, но вынужденно было нужно его доставить в больницу", - сказал Роман.
Степан Гига (фото: facebook.com/stepan.giga.official)
Что известно о смерти Степана Гиги
19 ноября в команде артиста сделали заявление. Певец оказался в больнице, а все его концерты были отменены. Тогда сообщалось, что состояние Гиги стабильное, но тяжелое.
А в декабре журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники заявил, что певцу ампутировали ногу, он перенес несколько операций. Впрочем, в команде Гиги эту информацию не подтверждали.
