"Я дуже емпатійна". Вчителька Яна прямо сказала, як пережила виліт з "Холостяка"

Вчителька Яна Андрієнко з 14 сезону "Холостяка" розповіла про емоційний стан після виходу з проєкту, поділилася ставленням до Тараса Цимбалюка та зізналася, чи продовжує дивитися шоу.

Що сказала про виліт з "Холостяка" та Цимбалюка

Яна зізналася, що перегляд випусків після виходу з реаліті викликав ностальгію та змусив проживати ті емоції знову. Вона була небайдужа до Тараса.

"Я дуже емпатійна людина. Дивлячись випуск, прожила ще раз ці емоції та навіть трішки поплакала. Тарас дійсно мені дуже подобався", - розповіла вона.

Після повернення додому учасниця намагалася не занурюватися надто глибоко у роздуми про проєкт, а швидко повернутися до звичного ритму життя.

"Повернулась на тайський бокс та готувалась до святкування 30-річчя, загалом, займала себе справами", - поділилася вона.

Яна та Тарас на шоу "Холостяк" (фото: пресслужба)

"Стараюсь в житті не шкодувати ні про що"

Заради участі в "Холостяку" вчителька пропустила випускний своїх учнів. Вона зізналася, що не шкодує про це рішення, адже попередила про це заздалегідь.

Вже після повернення з шоу вона зустрілася з випускниками та навіть отримала від них особливий презент. Тепер вони підтримують зв'язок.

"Стараюсь в житті не шкодувати ні про що. Ми зустрілись і провели разом час. Вони подарували подарунок, який підготували на випускний, і ця картина тепер висить у мене в кабінеті. Зараз, не дивлячись на завантаженість у навчанні, при можливості, забігають в гості, ми підтримуємо звʼязок", - розповіла учасниця.

Вчителька з "Холостяка" (фото: пресслужба)

Водночас Яна розкрила, чи відчувала образу через рішення Тараса, коли той дозволив учасниці Діані поїхати у справах, а її довелося пропустити важливу подію своїх учнів.

"Ні, я не знала, куди відпустили Діану на той момент. А коли дізналась, якось вже і не було сенсу ображатись чи злитись. Момент вже пройшов", - підсумувала вона.

Яна з "Холостяка-14" (фото: пресслужба)

Що відомо про виліт Яни з "Холостяка"

Нагадаємо, вчителька покинула проєкт у п'ятому випуску. У них не склалося гармонійне спілкування, тому головний герой проєкту ухвалив рішення не вручати троянду дівчині.

Також з проєкту пішла Діана Зотова після того, як Цимбалюк викрив її на брехні. Як з'ясувалося, модель все ще мала почуття до колишнього. Раніше ми писали, як вона висловилася про виліт та "таємне весілля".