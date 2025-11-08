ua en ru
Віка з "Холостяка" рознесла учасниць за нещирість: "дісталося" ще й "Міс Україна-2023"

Субота 08 листопада 2025 20:27
Віка Крилас висловилася про Софію Шамію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Модель Віка Крилас, яка залишила реаліті "Холостяк" у третьому випусуку, висловилася про інших учасниць та скандал навколо Софії Шамії. Виявилося, на зйомках дівчина помітила нещирість.

Про це Віка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Як учасниця "Холостяка" рознесла інших дівчат

Віка не стала приховувати, що була неприємно вражена, коли почула, що кажуть інші. Не секрет, що чимало дівчат можуть робити сміливі заяви, коли "пишуться" не з усіма, а наодинці.

"Для мене неприємним моментом було бачити деякі реакції від дівчат, особливо однієї персони. Людина, яка максимально нічого з себе не представляє і поводиться агресивно та негативно, яка грає свою роль на проєкті, почала коментувати мою нещирість, смішно, правда?" - сказала модель.

"Якби я так само грала професійно, як деякі дівчата на проєкті, то, мабуть, точно була б у фіналі. Але я не прийшла сюди грати роль, я прийшла бути собою, і для мене це важливіше за будь-який результат", - зауважила вона.

Віка з &quot;Холостяка&quot;: Цимбалюк веселий та харизматичний, але цього недостатньоВіка з "Холостяка" (фото: прес-служба)

Що Віка думає про Софію

Також модель поділилася думками про Шамію, яка пішла з проекту зі скандалом. Софія посварилася з іншими дівчатами, які почали казати, що вона нібито мала стосунки з одруженим чоловіком.

А після виходу з проекту "Міс Україна-2023" публічно обурювалися тим, що її нібито показали не у тому світлі. Зокрема, Софії не сподобалося, що в монтажі було "надто багато" моментів, коли вона називала себе "міс".

"Я можу сказати про неї тільки одне: я не вважаю її щирою людиною. Поза камерами вона була зовсім інша. Коли Оксана та Ірина поставили їй питання, вона не змогла сформулювати чіткої відповіді. Після цього вона зібрала валізи та поїхала додому, що ще раз підтверджує, їй є що приховувати, та відвертості в ній немає", - заявила Віка.

"Вона намагається всім довести, що вона більше, ніж просто міс, але по факту сама собі суперечить: ставить фото з титулом "Міс Україна" на головне, і одночасно каже, що це монтаж", - додала вона.

