"Я очень эмпатичная". Учительница Яна прямо сказала, как пережила вылет из "Холостяка"

Учительница Яна Андриенко из 14 сезона "Холостяка" рассказала об эмоциональном состоянии после выхода из проекта, поделилась отношением к Тарасу Цымбалюку и призналась, продолжает ли смотреть шоу.

Что сказала о вылете из "Холостяка" и Цымбалюке

Яна призналась, что просмотр выпусков после выхода из реалити вызвал ностальгию и заставил проживать те эмоции снова. Она была неравнодушна к Тарасу.

"Я очень эмпатичный человек. Смотря выпуск, прожила еще раз эти эмоции и даже немного поплакала. Тарас действительно мне очень нравился", - рассказала она.

По возвращении домой участница старалась не погружаться слишком глубоко в размышления о проекте, а быстро вернуться к привычному ритму жизни.

"Вернулась на тайский бокс и готовилась к празднованию 30-летия, в общем, занимала себя делами", - поделилась она.

Яна и Тарас на шоу "Холостяк" (фото: пресс-служба)

"Стараюсь в жизни не жалеть ни о чем"

Ради участия в "Холостяке" учительница пропустила выпускной своих учеников. Она призналась, что не жалеет об этом решении, ведь предупредила об этом заранее.

Уже после возвращения с шоу она встретилась с выпускниками и даже получила от них особый презент. Теперь они поддерживают связь.

"Стараюсь в жизни не жалеть ни о чем. Мы встретились и провели вместе время. Они вручили подарок, который подготовили на выпускной, и эта картина теперь висит у меня в кабинете. Сейчас, несмотря на загруженность в учебе, при возможности, забегают в гости, мы поддерживаем связь", - рассказала участница.

Учительница из "Холостяка" (фото: пресс-служба)

В то же время Яна раскрыла, чувствовала ли обиду из-за решения Тараса, когда тот разрешил участнице Диане уехать по делам, а ее пришлось пропустить важное событие своих учеников.

"Нет, я не знала, куда отпустили Диану на тот момент. А когда узнала, как-то уже и не было смысла обижаться или злиться. Момент уже прошел", - подытожила она.

Яна из "Холостяка-14" (фото: пресс-служба)

Что известно о вылете Яны из "Холостяка"

Напомним, учительница покинула проект в пятом выпуске. У них не сложилось гармоничное общение, поэтому главный герой проекта принял решение не вручать розу девушке.

Также из проекта ушла Диана Зотова после того, как Цымбалюк уличил ее во лжи. Как выяснилось, модель все еще испытывала чувства к бывшему. Ранее мы писали, как она высказалась о вылете и "тайной свадьбе"