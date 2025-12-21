ua en ru
Не Віточка і не Мандзюк: Олександр Терен вперше показав свою обраницю (фото)

Неділя 21 грудня 2025 19:23
UA EN RU
Не Віточка і не Мандзюк: Олександр Терен вперше показав свою обраницю (фото) Олександр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Поліна Іваненко

Ветеран Олександр Будько (Терен), який був головним героєм "Холостяка-13", вийшов на публіку разом зі своєю дівчиною. Фани вперше побачили його з обраницею, а ще він трохи розповів про нові стосунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BLIK.ua.

Як Терен представив публіці свою обраницю

Ветерана та його кохану помітили на концерті "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona", який відбувся 20 грудня у Києві.

Терен прийшов на захід в компанії дівчини, він завжди був поруч з нею, а потім зізнався журналістам, що це не просто подруга. У його житті настав новий етап. За словами колишнього "Холостяка", він вперше з'явився з обраницею на такому заході.

"Публічно я не приховую, де гуляю, куди приходжу. А в такому медійному полі, напевно, так. Не знаю, чи можу щось говорити. Не знаю навіть як правильно представити. Моя супутниця тепер в цьому житті, яка мені дуже імпонує. Як людина, як жінка. З якою дуже приємно проводити час, яка підтримує мене в багатьох речах. Сподіваюсь, що так далі і буде", - сказав ветеран.

"Сподіваюсь, що вона теж це отримує, що отримую і я. Вона махає головою раптом що, то так. Я маю новий етап у своєму житті, насправді розвитку трошки нових стосунків. Сподіваюсь, що він буде позитивним, і не буде закінчуватися", - додав він.

Не Віточка і не Мандзюк: Олександр Терен вперше показав свою обраницю (фото)Терен та його дівчина (фото: BLIK.ua)

Але ім'я своєї обраниці Терен не назвав. Вони трималися за руки та сміялися, виявилося, що пара разом не дуже довго.

"Не так давно. Не рік, як можна зрозуміти з новин. Та ось буквально від зими", - пояснив Будько.

Особисте життя Терена

Нагадаємо, у фіналі "Холостяка" Будько обрав Інну Бєлєнь. Втім, їхні стосунки швидко закінчилося, не обійшлося навіть без скандалів. Пізніше Терену приписували роман з блогеркою Оленою Мандзюк.

Але пізніше стало відомо, що вони більше не спілкуються. Після прем'єри нового сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком одну з учасниць назвали ідеальною партією для Терена. Йшлося про Віточку Зварич. Ветеран та етнографиня навіть жартували про побачення, а потім їх помітили разом.

