Україна під масованим ударом балістики і дронів: Київ та Дніпро здригаються від вибухів
У ніч на 12 лютого Росія масовано атакує Київ та Дніпро балістичними ракетами та дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України, а також мера столиці Віталія Кличка, начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
О 02:23 надійшли офіційні попередження від Повітряних сил ЗС України, що ворог атакує Київ балістичними ракетами з північного чи східного напрямків і миттєво було оголошено повітряну тривогу.
Атака на Київ
Приблизно о 02:20 у Києві мешканці кількох районів Києва повідомили про серію гучних вибухів.
Міський голова Віталій Кличко заявив, що російська армія бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури та закликав перебувати в укриттях.
За словами мера, близько 02:54 стало відомо про падіння уламків біля одного з житлових будинків району. Згодом, о 03:09, Віталій Кличко уточнив, що уламки впали ще біля одного житлового будинку в тому ж районі.
Попередньо пожежі внаслідок інцидентів не виникло.
Крім того, у Дарницькому районі, попередньо, є влучання в приватний будинок, а в Голосіївському та Деснянському - в нежитлову забудову.
Атака на Дніпро
У Дніпрі також пролунала серія потужних вибухів, про що повідомили кореспонденти Суспільного.
О 3:02 начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що у Дніпрі зафіксовано ворожу атаку і наразі триває з’ясування наслідків та масштабів можливих руйнувань.
"Загроза зберігається. Перебувайте у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - наголосив очільник ОВА.
Чому балістика - це особливо небезпечно
Балістичні ракети, такі як "Іскандер-М" або північнокорейські KN-23, летять за крутою траєкторією і входять в атмосферу на величезній швидкості. Системи захисту, такі як Patriot та SAMP/T, є єдиними засобами, здатними ефективно збивати такі цілі над містом.
Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого Росія здійснила масовану атаку дронами на Одесу та район. Окрім об’єкта інфраструктури, руйнувань зазнав також бізнес-центр.
А серія нещодавніх атак РФ на енергосистему вивела з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі. Деякі об'єкти не зможуть відновити навіть до початку наступного опалювального сезону.