Фінальний кадр "Холостяка" обговорює увесь Threads: в чому інтрига та які версії

Субота 20 грудня 2025 21:13
UA EN RU
Фінальний кадр "Холостяка" обговорює увесь Threads: в чому інтрига та які версії Хто переможе у "Холостяку" (фото:
Автор: Поліна Іваненко

Вже 26 грудня на СТБ вийде фінал "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком. І у десятому випуску показали анонс, який неабияк зацікавив глядачів.

Чому гуде Threads і які версії висувають фани, розповідає РБК-Україна.

Інтрига навколо фіналу "Холостяка"

У центрі уваги опинилися руки учасниці, які потрапили в об’єктив у вирішальний момент. Користувачі звернули увагу на манікюр - класичний френч, форму нігтів і навіть довжину, які, на їхню думку, збігаються з манікюром однієї з фіналісток. Саме ця деталь і стала відправною точкою для десятків версій.

У Threads почали масово з’являтися дописи з порівняннями скринів, архівними фото з попередніх епізодів і коментарями :

  • "Подивіться уважно - це ж точно її рука"
  • "Інтригу хотіли затягнути, але щось пішло не так"
  • "Наводжу суєту: френч в Насті"
  • "Це ж манікюр Ірочки? У рочки ж був френч, npaвда?"
  • "Манікюр не бреше! Слідчі, до справи!"
  • "Обвели систему дуже красиво, ще більше зацікавило. Тепер знаю, в кого який манікюр".

Мережа обговорює фінал "Холостяка" (скриншоти)

В обговорення втрутилася навіть шоуранерка "Холостяка". Вона пожартувала, що юзери відкрили "Детективне агентство" з назвою "Манікюрне сяйво".

Виявилося, що всі ідеї, теорії та "результати слідства" навряд чи можуть допомогти фанам відгадати ім`я фіналістки. Річ у тому, що шоуранерка показала фото з минулих сезонів "Холостяка". І сцени з обручкою знімали зовсім не з учасницями.

Фінальний кадр &quot;Холостяка&quot; обговорює увесь Threads: в чому інтрига та які версіїІнтрига навколо фіналу "Холостяка" (скриншот)

Окрім цього, коментатори помітили, що на кадрі з фіналу можна роздивитися ще й чоловічі руки. І вони без тату. А Тарас Цимбалюк, як відомо, має чимало "малюнків" на тілі, і на руках теж. Тож, теорія про те, що мережа відгадає фіналістку за кадрами з анонсу, не отримала жодного підтвердження.

Нагадаємо, у фінал "Холостяка" потрапили три учасниці. Тарас порушив правила на Церемонії троянд у десятому випуску та віддав квітки всім дівчатам: Ірочці, Надін та Насті.

