Відомий візажист вперше розповів про нові стосунки: "Не хочу наврочити"
Популярний зірковий візажист та співак Єгор Андрюшин, який раніше розповідав про відсутність серйозних стосунків у житті, поділився радісною новиною. Артист підтвердив, що його серце зайняте.
Про це він розповів у великому інтерв'ю РБК-Україна.
Що відомо про нові стосунки Андрюшина
Ще минулого року Єгор згадував про нові почуття, і тепер він офіційно підтвердив: ця історія отримала продовження. На запитання, чи перебуває він зараз у стосунках, візажист відповів ствердно.
"Закоханість є. Я просто не хочу наврочити, тому що раніше я про це постійно патякав і нічого не виходило. Тому зараз хочеться залишити особисте життя для себе", - пояснив свою скритність Єгор.
Артист також додав, що не обговорював із партнером чи партнеркою можливість публічного розголосу, тому наразі тримає ім'я обранця або обраниці в секреті.
Попри те, що стосунки тривають уже певний час, Андрюшин закликає не ускладнювати все планами на далеке майбутнє. За словами зірки, він наразі зосереджений на почуттях у моменті.
"Я ніяк нічого не розцінюю. Я живу й отримую задоволення. Я не думаю, що буде завтра, чи буде каблучка на руці... Треба все максимально спрощувати й не робити собі нерви", - підсумував він.
