Вагітна Аліна Гросу розсекретила стать дитини: зворушливе відео

Четвер 12 лютого 2026 10:55
Вагітна Аліна Гросу розсекретила стать дитини: зворушливе відео Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Аліна Гросу, яка готується вперше стати мамою, розсекретила стать майбутньої дитини. Артистка опублікувала зворушливе відео з гендер-паті, на якому не стримала емоцій у момент оголошення важливої новини.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її допис в Instagram.

Більше цікавого: Вагітна Ксюша Манекен "не по-блогерськи" розсекретила стать дитини

Як Гросу повідомила стать дитини

Для гендер-паті подружжя обрало мальовничу локацію просто неба. На відео, яким артистка поділилася в мережі, вона постала у світлому зимовому образі - білосніжній екошубі та пухнастих навушниках.

Її чоловік, який як і раніше, не показує обличчя, з’явився в кадрі у чорній масці, білому пуховику й темній шапці.

Пара ніжно обіймалася та цілувалася під романтичний музичний супровід. У кульмінаційний момент закохані одночасно активували балончики з кольоровим димом.

Хто народиться у співачки

За мить простір навколо пари огорнув насичений блакитний дим, який традиційно символізує народження хлопчика.

Судячи з кадрів, Аліна не приховувала емоцій - вона щиро зраділа, коли побачила колір. Артистка виглядала розчуленою та щасливою.

Що відомо про особисте життя Аліни Гросу

Співачка раніше була одружена з російським бізнесменом Олександром Комковим - шлюб тривав недовго та завершився розлученням у 2019 році.

Після цього вона перебувала у стосунках з російським актором Романом Полянським.

На початку повномасштабного вторгнення РФ пара, за словами співака Павла Зіброва, перебувала в Чернівцях. Він також зазначав, що коханий артистки має проукраїнську позицію.

Втім, восени 2022 року Полянського помітили в Москві на кінопрем’єрі. Уже в лютому 2023-го Гросу дала зрозуміти, що більше не перебуває у стосунках, не розкриваючи деталей розриву.

Згодом співачка переїхала до США, де продовжила творчу діяльність і почала розвиватися в акторській сфері.

У березні 2024 року вона повідомила про друге весілля, однак особу чоловіка не розкрила. Прихильники припускали, що йдеться про Полянського. Восени того ж року пара з’явилася на приватному заході в Нью-Йорку та потрапила на фото в соцмережі.

Вагітна Аліна Гросу розсекретила стать дитини: зворушливе відеоВесілля Аліни Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Вагітність Аліни Гросу

Наприкінці 2025 року Гросу помітили з округлим животиком в одному із супермаркетів у США.

Фото оприлюднили в мережі, однак сама співачка тоді утрималася від коментарів. Згодом вона опублікувала відео біля новорічної ялинки, зазначивши, що святкуватиме "втрьох", чим підігріла чутки.

Офіційно вагітність артистка підтвердила 10 січня 2026 року - у новому кліпі.

Пізніше Гросу відверто розповіла, що довгий час не могла завагітніти.

За її словами, вони роками намагалися стати батьками, однак зіштовхнулося з труднощами - гормональною терапією, емоційним виснаженням та розчаруваннями через негативні тести.

Вагітна Аліна Гросу розсекретила стать дитини: зворушливе відеоАліна Гросу показала живіт на останніх місяцях вагітності (фото: instagram.com/alina_grosu)

