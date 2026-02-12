ua en ru
Известный визажист впервые рассказал о новых отношениях: "Не хочу сглазить"

Четверг 12 февраля 2026 16:53
UA EN RU
Известный визажист впервые рассказал о новых отношениях: "Не хочу сглазить" Егор Андрюшин открыл закулисье личной жизни (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Популярный звездный визажист и певец Егор Андрюшин, который ранее рассказывал об отсутствии серьезных отношений в жизни, поделился радостной новостью. Артист подтвердил, что его сердце занято.

Об этом он рассказал в большом интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Беременная Алина Гросу рассекретила пол ребенка

Что известно о новых отношениях Андрюшина

Еще в прошлом году Егор упоминал о новых чувствах, и теперь он официально подтвердил: эта история получила продолжение. На вопрос, состоит ли он сейчас в отношениях, визажист ответил утвердительно.

"Влюбленность есть. Я просто не хочу сглазить, потому что раньше я об этом постоянно болтал и ничего не получалось. Поэтому сейчас хочется оставить личную жизнь для себя", - объяснил свою скрытность Егор.

Артист также добавил, что не обсуждал с партнером или партнершей возможность публичной огласки, поэтому пока держит имя избранника или избранницы в секрете.

Несмотря на то, что отношения продолжаются уже некоторое время, Андрюшин призывает не усложнять все планами на далекое будущее. По словам звезды, он сейчас сосредоточен на чувствах в моменте.

"Я никак ничего не расцениваю. Я живу и получаю удовольствие. Я не думаю, что будет завтра, будет ли кольцо на руке... Надо все максимально упрощать и не делать себе нервы", - подытожил он.

