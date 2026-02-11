Куди зникла перша дружина Юрія Горбунова: шоумен зізнався, чи підтримує з нею стосунки

Український продюсер, актор і телеведучий Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується нині зі своєю першою дружиною.

Чи спілкується Горбунов з екс-дружиною

Протягом 20 років шоумен перебував у шлюбі з артисткою балету івано-франківського театру Людмилою.

Після розлучення пара не афішувала подробиць взаємин, однак нині Горбунов підтвердив, що повністю зв’язок із колишньою обраницею не втрачений.

Ведучий зазначив, що час від часу підтримує контакт із Людмилою. За його словами, спілкування відбувається переважно телефоном.

"Не так часто, періодично спілкуємося. Ну як спілкуємося, це по телефону, іноді так. Вона була довго в Америці, зараз повернулась до України. Живе своїм життям", - поділився шоумен.

Як з’ясувалося, тривалий період Людмила мешкала у США, однак згодом повернулася на батьківщину.

Нині вона проживає в Україні та веде власне життя поза публічністю.

Що відомо про особисте життя Юрія Горбунова

Юрій Горбунов перебуває у шлюбі з телеведучею Катею Осадчою. Чутки про їхні романтичні стосунки почали ширитися ще у 2015 році.

Тоді в медіа з’явилася інформація, що Осадча нібито організувала для телеведучого сюрприз-вечірку з нагоди його 45-річчя. Проте жоден із них публічно не підтвердив і не спростував ці припущення.

На той момент Горбунов ще був одружений з артисткою балету Людмилою, яка старша за нього більш ніж на десять років.

У цьому шлюбі спільних дітей не було, однак Юрій став батьком для доньки дружини та офіційно її удочерив.

Катя Осадча також мала попередній сімейний досвід. Вона виховувала сина Іллю від шлюбу з колишнім політиком Олегом Поліщуком.

Катя Осадча із синами (фото: instagram.com/kosadcha)

Пара одружилася у 2001 році, між ними була різниця у віці 15 років. Проте вже у 2004-му їхні стосунки завершилися.

Згодом у пресі неодноразово з’являлися припущення, що Горбунов нібито залишив першу дружину заради Осадчої. Водночас окремі ЗМІ повідомляли, що розлучення з Людмилою відбулося у 2015 році.

19 лютого 2017 року Катя народила сина Івана. Після цього пара офіційно підтвердила, що вони подружжя.

Реєстрація шлюбу відбулася 3 лютого 2017 року без гучних урочистостей.

У серпні 2021 року в родині з’явився ще один син - Данило. Подружжя зізнавалося, що замислювалося про поповнення, однак ця вагітність стала для них несподіванкою.

Катя Осадча та Юрій Горбунов із синами (фото: instagram.com/kosadcha)