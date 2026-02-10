DREVO освідчився коханій: романтичні фото з заручин

В особистому житті співака DREVO, який підкорив слухачів хітом "Смарагдове небо", відбулися зміни. 24-річний артист, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, зробив пропозицію руки й серця своїй коханій Яні Рудник.

Як DREVO освідчився, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram нареченої.

Якими були заручини DREVO та Яни

Артист влаштував коханій романтичний вечір, під час якого вони повечеряли та зробили серію спільних кадрів. Про заручини повідомила дівчина виконавця, опублікуваши серію світлин з події.

На них наречена продемонструвала розкішну обручку з коштовним камінцем. Не обійшлося і без ніжного жесту - Максим подарував букет рожевих троянд. На пропозицію дівчина сказала заповітне "так".

"Кохання живе вічно", - підписала зворушливі кадри Яна.

DREVO освідчився коханій (фото: instagram.com/yana_rudnik)

Я відреагували в мережі

Шанувальники активно вітають пару в коментарях і бажають щастя майбутній родині.

"Будьте щасливі! Захоплююсь вашою парою! Чисті такі, світлі".

"Наші вітання! Будьте щасливі".

"Вітаннячко вам!!! Ви дуже красива пара".

"Клас, вітаємо, щастя молодій сім’ї".

"Живіть щасливі".

"Гарна пара".

"Щирі вітання".

Що відомо про DREVO

Артист родом з міста Вараш Рівненської області. Музикою почав захоплюватися ще у підлітковому віці - у 17 років став грати на гітарі та писати власні пісні.

Вперше заявив про себе під участі у національному відборі на "Євробачення" у 2023 році. Тоді Максиму не вдалося потрапити до шортлиста, але на нього звернув увагу продюсер Дмитро Шуров.

Так, уже наступного року він посів 9 місце з треком "Endless chain" у фіналі Нацвідбору.

Справжній прорив стався у 2025 році після прем'єри пісні "Смарагдове небо", яка стала віручною у соцмережах та очолила музичні чарти.

Про особисте життя DREVO говорить вкрай рідко. Раніше зізнавався, що знайомий з коханою багато років, адже вони родом з одного міста.