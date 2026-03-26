Відомий актор ледь не опинився за ґратами: "Шили строк"

Український актор Андрій Ісеєнко пригадав, як працював на радіоринку в рідному Запоріжжі. Цей досвід для майбутньої зірки кіно ледь не обернувся тюремним строком.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Як Ісаєнко ледь не отримав строк у Запоріжжі

Під час спілкування актор зізнався, як би назвав фільм про себе. Таку стрічку він хотів би назвати "Не зірвись", а причиною тому стало життя у рідному місті.

"Я із Запоріжжя сюди приїхав. Це теж такий певний шлях і райончик в мене такий був. Ну і Запоріжжя таке місто... Потім багато своїх знайомих бачив у не дуже гарному стані", - зізнався він.

Андрій поділився цікавим епізодом зі свого життя, коли його ледь не посадили за торгівлю дисками. Тоді він працював на радіоринку та опинився на межі серйозних проблем із законом.

"Мене в Запоріжжі намагалися зупинити, залишити. Я і працював на радіоринку. І мені на цьому радіоринку ще й строк шили, грубо кажучи, за торгівлю піратськими дисками", - поділився актор.

Андрій Ісаєнко про бурхливе життя у Запоріжжі (фото: РБК-Україна)

Актор не приховує, наслідки були б справедливими. На щастя, йому вдалося уникнути серйозних проблем.

"Штраф заплатив. Не пам'ятаю, але якось вирулили. Зжалились наді мною", - розповів він.

Актор додав, що на життєвому шляху безліч факторів можуть завести людину не туди. Саме тому важливо обирати правильний напрямок.

"Є багато факторів у житті будь-якої людини, які можуть повести не туди. Тули вперед і не зірвись", - підкреслив він, апелючи до сенсу назви фільму про себе.

