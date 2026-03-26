"Писали, що врятують". Ісаєнко різко висловився про родичів у РФ

16:10 26.03.2026 Чт
Актор зізнався, що один з його родичів служить на боці ворожої армії
"Писали, що врятують". Ісаєнко різко висловився про родичів у РФ

Український актор Андрій Ісаєнко відверто розповів про родичів в Росії. Він пояснив, чому після початку повномасштабної війни без вагань викреслив їх зі свого життя.

Відвертою історією він поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказав Ісаєнко про родичів в РФ

Ісаєнко поділився, що в Росії у нього залишилися родичі по маминій лінії - двоюрідна сестра. Крім того, його бабуся родом із Сибіру, тому частина родини проживає там.

За словами актора, їхня позиція щодо України є різко негативною. Деякі навіть писали його рідним на початку повномасштабного вторгнення з цинічною заявою.

"Мені вони нічого не писали, бо я б відразу послав. Мамі і сестрі писали, то й вони послали. "Надя, приїжджай, ми вас спасьом". Що це за розмови?", - поділився він.

Андрій Ісаєнко про родичів в Росії (фото: РБК-Україна)

Водночас інша колись близька людина для родини актора все ж перепросила за дії своєї країни.

"В Москві не родичка, але бабушка її колись вважала за сестру. Її дочка вибачилась на початку війни", - розповів він.

Актор вважає марною тратою часу пояснювати щось родичам, які підтримують агресію Росії.

"Там просто вже телевізор працює замість голови, немає сенсу в цьому. І ще і син у маминої сестри військовий. Не знаю, чи воює він", - розповів він.

До військової агресії актор рідко підтримував зв'язок з цими родичами. Вони могли іноді написати, коли бачили його десь в серіалі.

"Ну, якось вони там підтримували зв'язок, щось писали мені, якщо десь бачили в серіалі або ще десь. Я там відповідав, якось більш-менш переписувались", - пригадав він.

Ісаєнко про зраду родичів в РФ (фото: РБК-Україна)

Нині ж Андрій не відчуває болю через втрату спілкування. Він без вагань поставив крапку у цих стосунках.

"Я спокійно викреслив людей з життя і все. До побачення. Це вже не родичі. Мені здається, що викреслити людину за її погані вчинки набагато легше. Це так ніби людина тобі допомагає викреслити її з твого життя", - підсумував він.

В розмові з журналісткою Юлією Гаюк актор також розповів про свій російсько-український період кар'єри, шлюб з режисеркою, ставлення до поцілунків в кадрі та доньку.

