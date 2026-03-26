Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України

12:00 26.03.2026 Чт
2 хв
Зараз ворог зазнає рекордних втрат на фронті
aimg Ірина Глухова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Армія РФ зазнає значних втрат на фронті - це 30-35 тисяч людей на місяць Наразі співвідношення втрат українських і російських військ становить приблизно 1:8

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Le Monde.

Читайте також: Катастрофічні втрати: Сирський розкрив деталі провалу 4-денного наступу РФ

Президент наголосив, що відсутність просування фронту в Україні фактично означає поразку для Росії.

За його словами, більшість переговорів будується на думці, що Росія наступає, а Україна відступає, і Москві часто вдається нав'язувати цей наратив.

"І, на жаль, Москві дуже добре вдається - дуже часто, на жаль - продати цей дискурс Сполученим Штатам", - розповів він.

Також Зеленський розкрив рекордні втрати РФ. Президент наголосив, що на початку війни співвідношення було приблизно один до трьох.

"У другій половині 2025 року та у 2026 році, у січні та лютому, Росія втратила шістьох солдатів на кожного втраченого солдата Україною, а в деяких районах - вісім. Вони зараз втрачають просто страшну кількість людей - 30-35 тисяч людей на місяць", - розповів президент.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні (джерело: інфографіка РБК-Україна)

Український лідер також спрогнозував, чи ухвалить Кремль рішення про початок масштабної мобілізації.

"Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші", - пояснив він.

Володимир Зеленський також пояснив, чому Україна так сенситивно реагує на зняття санкцій із Росії та Білорусі.

"Тому що це гроші. А гроші - це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші - це дрони. Гроші - це люди. Люди - це контракти. І якщо немає в них грошей на контракти, у них зменшуються сили", - підсумував президент.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що протягом 17-20 березня РФ посилила наступ на кількох напрямках, і розгорнулися запеклі бої.

Десятки тисяч солдатів були кинуті у так звані "м’ясні штурми", але їхні спроби зазнали провалу з катастрофічними втратами.

За словами Сирського, лише за чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими та пораненими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Війська РФ Війна в Україні Війна Росії проти України
Ресторан у Харкові атакували "Шахедом", є постраждалий
Ресторан у Харкові атакували "Шахедом", є постраждалий
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН