Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України

Армія РФ зазнає значних втрат на фронті - це 30-35 тисяч людей на місяць Наразі співвідношення втрат українських і російських військ становить приблизно 1:8

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Le Monde .

Президент наголосив, що відсутність просування фронту в Україні фактично означає поразку для Росії.

За його словами, більшість переговорів будується на думці, що Росія наступає, а Україна відступає, і Москві часто вдається нав'язувати цей наратив.

"І, на жаль, Москві дуже добре вдається - дуже часто, на жаль - продати цей дискурс Сполученим Штатам", - розповів він.

Також Зеленський розкрив рекордні втрати РФ. Президент наголосив, що на початку війни співвідношення було приблизно один до трьох.

"У другій половині 2025 року та у 2026 році, у січні та лютому, Росія втратила шістьох солдатів на кожного втраченого солдата Україною, а в деяких районах - вісім. Вони зараз втрачають просто страшну кількість людей - 30-35 тисяч людей на місяць", - розповів президент.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні (джерело: інфографіка РБК-Україна)

Український лідер також спрогнозував, чи ухвалить Кремль рішення про початок масштабної мобілізації.

"Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші", - пояснив він.

Володимир Зеленський також пояснив, чому Україна так сенситивно реагує на зняття санкцій із Росії та Білорусі.

"Тому що це гроші. А гроші - це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші - це дрони. Гроші - це люди. Люди - це контракти. І якщо немає в них грошей на контракти, у них зменшуються сили", - підсумував президент.