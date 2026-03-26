Известный актер едва не оказался за решеткой: "Шили срок"

Украинский актер Андрей Исеенко вспомнил, как работал на радиорынке в родном Запорожье. Этот опыт для будущей звезды кино едва не обернулся тюремным сроком.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

Как Исаенко едва не получил срок в Запорожье

Во время общения актер признался, как бы назвал фильм о себе. Такую ленту он хотел бы назвать "Не сорвись", а причиной тому стала жизнь в родном городе.

"Я из Запорожья сюда приехал. Это тоже такой определенный путь и райончик у меня такой был. Ну и Запорожье такой город... Потом много своих знакомых видел в не очень хорошем состоянии", - признался он.

Андрей поделился интересным эпизодом из своей жизни, когда его едва не посадили за торговлю дисками. Тогда он работал на радиорынке и оказался на грани серьезных проблем с законом.

"Меня в Запорожье пытались остановить, оставить. Я и работал на радиорынке. И мне на этом радиорынке еще и срок шили, грубо говоря, за торговлю пиратскими дисками", - поделился актер.

Андрей Исаенко о бурной жизни в Запорожье (фото: РБК-Украина)

Актер не скрывает, последствия были бы справедливыми. К счастью, ему удалось избежать серьезных проблем.

"Штраф заплатил. Не помню, но как-то вырулили. Сжалились надо мной", - рассказал он.

Актер добавил, что на жизненном пути множество факторов могут завести человека не туда. Именно поэтому важно выбирать правильное направление.

"Есть много факторов в жизни любого человека, которые могут повести не туда. Тули вперед и не сорвись", - подчеркнул он, апеллируя к смыслу названия фильма о себе.

