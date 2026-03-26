"Не вважав його сильним". Ісаєнко чесно зізнався, як ставиться до Зеленського

16:45 26.03.2026 Чт
Актор поділився політичними поглядами та розповів, що думає про президента зараз
Сюзанна Аль Маріді
Актор Андрій Ісаєнко зізнався, що не голосував за Зеленського на виборах. Він вважав його слабким кандидатом, але повномасштабне вторгнення змусило змінити погляди.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказав Ісаєнко про Зеленського

Актор не приховує, що мав скептичне ставлення до президента.

"Я скептично ставився до нього. Я його не обирав, я за нього не голосував. На той момент, до 22-го року, я не вважав його сильним президентом", - зізнався він.

Думка Андрія про президента змінилася після того, як той проявив себе в реаліях повномасштабного вторгнення.

"Поступово моя думка змінилася, але на кращу сторону. Це інший чоловік. Це зовсім інший чоловік. Він справді змінився для всієї України в найкращу сторону. І робить зараз для України, я думаю, все, що він може робити", - сказав він.

Актор не боїться ділитися політичними поглядами.

"Ну, а що мені, чого мені боятися? Це ж мої особисті погляди. Я не голосував за нього. Я відверто був тоді порохоботом. Я це визнаю. Сказав, яка зараз в мене думка", - зазначив він.

Андрій вважає, якщо президенту вдається змінювати думку про себе, то значить він гарно працює.

"Якщо у мене змінилась думка, то це гарний президент. Н жаль, обставини не ті, в яких хотілось би, щоб ця думка змінилась, але як є", - додав він.

Водночас, на думку актора, найбільший внесок в розвиток українського кіно і культури було зроблено за каденції Петра Порошенка.

"Якщо говорити про відродження українського кінематографу, це було за каденції Порошенко. Більше почали виділяти грошей на кіно. З'явилися конкурси, багато з'явилось контенту з 2014 по 2019 рік. Це "бум" був все одно", - зауважив він.

А от найкращим президентом, вважає Ісаєнко, міг би бути Віктор Ющенко. Проте йому стала на заваді одна політична фігура.

"Ющенко був би найкращим президентом, якби у нього не було цієї Юлії під рукою. Він прекрасний економіст, наскільки я знаю, і тому, може, у нас було би все добре, якби він не піддався владі тієї жіночки", - сказав він.

