ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Стосунки - це робота". Андрій Ісаєнко вразив зізнанням про кризи та ревнощі в шлюбі

16:25 26.03.2026
3 хв
Актор розкрив простий секрет, який допомагає їм з дружиною зберігати кохання
Сюзанна Аль Маріді
"Стосунки - це робота". Андрій Ісаєнко вразив зізнанням про кризи та ревнощі в шлюбі

Український актор Андрій Ісаєнко поділився подробицями 15-річних стосунків з режисеркою Олесею Моргунець. Він вразив зізнанням про ставлення до криз та ревнощів у шлюбі.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказав Ісаєнко про кризи в шлюбі

За роки спільного життя, за словами актора, складні періоди у стосунках були, однак їх вдавалося проговорювати.

"Звісно ж були якісь такі речі, але це все виявлялось, про це все говорилось. Досі разом", - поділився він.

Точний секрет успіху Андрій розкрити не зміг. Гадає, дружина вміє зачарувати.

"В Олесі зелені очі. Може, вона відьма", - жартома сказав він.

&quot;Стосунки - це робота&quot;. Андрій Ісаєнко вразив зізнанням про кризи та ревнощі в шлюбіІсаєнко з дружиною (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Втім, все ж актор наголосив, що гармонія в стосунках - це не випадковість, а щоденна праця обох партнерів.

"Якщо можна вирішити проблеми, то чого не вирішити? Стосунки - це теж робота. Це ж відповідальна робота. Ти маєш її робити. Тому намагаємось робити і я, і вона. І донька у нас прекрасна, 8,5 років", - поділився він.

Також актор поділився, що не завжди легко поєднувати особисте життя з професійним, коли дружина є режисеркою і вони працюють разом над проєктами.

"Вона любить про це поговорити, а я не люблю. Не люблю про роботу говорити вдома. Для мене це важко", - сказав він.

Щодо ревнощів в стосунках, то такого в родині Ісаєнка немає. Дружина розуміє специфіку його професії.

"Вона не рівнує до поцілунків в кадрі. Більше дитина ривнує: "Фу, тато, що ти робиш?" Кажу, це робота. Ти ж в цей момент, коли цілуєшся в кадрі, не отримуєш задоволення від цього", - поділився він.

&quot;Стосунки - це робота&quot;. Андрій Ісаєнко вразив зізнанням про кризи та ревнощі в шлюбіАндрій Ісаєнко з родиною (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Історія кохання Ісаєнка та Моргунець

За словами актора, з коханою вони познайомилися під час роботи. Перше побачення у них було 14 лютого, а вже 19 числа вони вперше поцілувалися.

Тоді Олеся не була самотньою, але це не зупинило актора. Йому здалося, що вона в тих взаєминах нещаслива.

Через кілька тижнів вони вже жили разом, а за три місяці Андрій зробив пропозицію руки та серця.

"19 травня ми подали заяву і 19 серпня ми одружились, а 19 жовтня в нас народилась дитина", - розповів Ісаєнко.

Пара вже 15 років разом і щасливо виховує доньку Марію, яка також робить кроки в акторській професії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
