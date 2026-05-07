Від Шевченка до Забарного: скільки українців грали у фіналах Ліги чемпіонів і хто брав трофей

Французький ПСЖ вийшов у фінал Ліги чемпіонів , здолавши німецьку "Баварію" за сумою двох матчів. У заявці паризького клубу був і українець Ілля Забарний. Захисник став п'ятим представником України, чий клуб дістався до вирішального матчу найпрестижнішого клубного турніру світу.

Хто з українців грав у фіналах ЛЧ раніше та скільки трофеїв здобули вітчизняні футболісти – розповідає РБК-Україна .

Шевченко – першопроходець

Андрій Шевченко перший з українців підняв Кубок чемпіонів над головою – у 2003-му з італійським "Міланом". У тому фіналі проти іншого представника Серії А – туринського "Ювентуса" він не забив з гри, але реалізував вирішальний пенальті у післяматчевій серії.

Через два роки форвард з "Міланом" знову опинився у фіналі, забивши по дорозі до нього шість голів. Але матч проти англійського "Ліверпуля" в Стамбулі став одним із найболючіших у кар'єрі: "Мілан" вів 3:0, втратив перевагу, а Шевченко в серії пенальті не зміг переграти польського воротаря "червоних" Дудека.

Третій фінал – у 2008-му, вже з "Челсі" проти "Манчестер Юнайтед" – українець провів на лаві запасних. Лондонці тоді також програли в серії пенальті.

Отже в активі нинішнього голові УАФ – одна перемога у трьох фіналах.

Тимощук – тричі у фіналі, але в тіні

Хавбек з українським паспортом провів у німецькій "Баварії" чотири роки і за цей час клуб тричі виходив до фіналу ЛЧ. Роль самого Тимощука була мінімальною: у двох фіналах він залишався на лаві, лише у 2012-му вийшов в основі через травму партнера. Той матч проти "Челсі" завершився нічиєю, а в серії пенальті перемогли лондонці. Єдиний трофей Тимощук у статусі запасного отримав у 2013-му – "Баварія" здолала "Боруссію" Дортмунд (2:1).

Зінченко – невикористаний шанс

У сезоні-2020/21 Олександр Зінченко став важливою частиною "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли. Дев'ять матчів у тому розіграші (шість – в основі), асист на Де Брюйне у півфіналі проти ПСЖ – і місце в стартовому складі у фіналі.

Але зустріч проти "Челсі" не вдалась ані команді, ані особисто Зінченку. Єдиний гол у матчі Гаверц забив саме з-під українця. "Сіті" програв – 0:1.

Лунін – два фінали, два тріумфи

Андрій Лунін є рекордсменом серед українців: він виграв з мадридським "Реалом" обидва фінали, до яких потрапив. У 2022-му – як глядач з лави, оскільки весь турнір у воротах грав Куртуа.

Зате у 2024-му бельгієць через травму не зіграв жодного матчу в плей-офф і Лунін став справжнім героєм: 12 сейвів проти "Лейпцига" та переможна серія пенальті – в драматичному протистоянні з "Манчестер Сіті". Але у переможному фіналі з дортмундською "Боруссією" (2:0) місце у воротах знову зайняв Куртуа, який відновився після пошкодження.

Забарний – п'ятий

Захисник перейшов до ПСЖ влітку 2025-го з англійського "Борнмута" за 63 мільйони євро. У поточному сезоні він зіграв за парижан у ЛЧ шість матчів на основному етапі, проте у плей-офф участі не брав. Втім і цього вистачило, щоб увійти в історію.

Коли відбудеться фінал

Вирішальний матч Ліги чемпіонів сезону-2025/26 пройде 30 травня в угорському Будапешті.

Для ПСЖ це вже другий фінал поспіль – торік клуб розгромив міланський "Інтер" (5:0) і виграв трофей уперше в своїй історії.