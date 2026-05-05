Фінал Кубка України: визначено час битви "Чернігів" – "Динамо"

10:23 05.05.2026 Вт
2 хв
Матч за престижний трофей відбудеться у Львові 20 травня, де зійдуться український гранд та амбітний дебютант фіналів
aimg Андрій Костенко
Переможець отримає новий трофей Кубка України (фото: УАФ)
Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно визначила час початку фінального поєдинку Кубка України сезону-2025/26. У вирішальній битві на футбольному полі зустрінуться представник Першої ліги "Чернігів" та київське "Динамо".

РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.

Дата, місце та час початку

Вирішальний поєдинок за національний Кубок заплановано на середу, 20 травня. Матч прийматиме стадіон "Арена Львів". Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 18:00 за київським часом.

Варто зазначити, що львівська арена вже приймала фінал Кубка у 2016 році, коли донецький "Шахтар" переграв "Зорю" (2:0).

Шлях команд до фіналу

Обидва колективи продемонстрували впевнену, хоча й різну гру на попередніх стадіях.

"Чернігів" розпочав турнір з 1/32 фіналу та пройшов п'ятьох суперників.

  • 1/32 фіналу. "Атлет" (Київ, 2 ліга) – 1:0
  • 1/16 фіналу. "Кривбас" (Кривий Ріг, УПЛ) – 3:0 (технічна перемога)
  • 1/8 фіналу. "Лісне" (2 ліга) – 1:1, пен. – 4:3
  • 1/4 фіналу. "Фенікс-Маріуполь" (1 ліга) – 0:0, пен. – 5:4
  • 1/2 фіналу. "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) – 0:0, пен. – 6:5

"Динамо" старувало з 1/16-ї. На шляху до фіналу кияни вибили з турніру чинного володаря трофею – донецький "Шахтар".

  • 1/16 фіналу. "Олександрія" (УПЛ) – 2:1
  • 1/8 фіналу. "Шахтар" (Донецьк, УПЛ) – 2:1
  • 1/4 фіналу. "Інгулець" (Петрове, 1 ліга) – 2:0
  • 1/2 фіналу. "Буковина" (Чернівці, 1 ліга) – 3:0

Історичне значення матчу

Для обох клубів цей поєдинок має особливий підтекст.

Для київського "Динамо" це шанс здобути свій 14-й Кубок України в історії та повернути трофей у столицю вперше з сезону-2020/21. Минулого року кияни поступилися у фіналі "Шахтарю" в серії 11-метрових.

Для "Чернігова" вихід у фінал уже став історичним досягненням, адже команда вперше дісталася такої стадії турніру і спробує створити головну сенсацію сезону.

Новий трофей Кубка України (фото: УАФ)

Який трофей отримає переможець

Володар Кубка України-2025/26 стане першим, хто отримає новий трофей. Замість традиційної чаші тепер це – козацька булава, оточена 11 списами.

За інформацією УАФ, булава символізує силу та непереможність, а її образ натхненний постаттю кошового отамана Івана Сірка, який, згідно з легендами, не програв жодної битви. А 11 списів – відсилання до єдності 11 гравців на полі, які ведуть команду до перемоги.

Раніше УПЛ назвала найкращих гравця та тренера квітня.

Росія вдарила по Полтавщині ракетами та дронами: є жертви та понад 30 поранених
