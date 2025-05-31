ПСЖ розгромив "Інтер" і здобув перший в історії трофей Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Ліга чемпіонів, фінал

ПСЖ – "Інтер" – 5:0

Голи: Хакімі, 12, Дуе, 20, 63, Кварацхелія, 73, Маюлу, 86

Перший тайм: шок для "Інтера"

Прогнози щодо сценарію фіналу були різні. Але багато хто прогнозував важку, в'язку позиційну гру з малою кількістю моментів, тим більш – голів. Але фінал, як це часто буває, став розвиватися попри прогнози. Принаймні ПСЖ часу на розвідку не гаяв.

Вже на 12-й хвилині перший м'яч влетів у ворота голкіпера міланців Зоммера. Сталося це так: Вітінья точною проникаючою передачею в штрафний майданчик розсік весь захист "Інтера", а вінгер Дує поперечним пасом уздовж лінії воротарського вивів захисника Хакімі на порожній кут воріт. Той не схибив. Але святкувати гол не став, адже ще чотири роки тому марокканець захищав кольори "нерадзуррі".

Хакімі не святкує гол "Інтеру" (фото: x.com/ChampionsLeague)

Для "Інтера" швидкий пропущений гол став шоком. Команда потребувала часу, щоб приладнатися до нових ігрових умов. Але зваженості й не вистачило. Міланці імпульсивно побігли швидко відіграватись, стали розкриватися і поплатились за це.

Через вісім хвилин вони отримали другий гол у власні ворота. Тепер Дуе, який в першій результативній атаці відзначився асистом, забив сам. Розігнав атаку Кварацхелія, який відпасував уперед на Дембеле. Той віддав поперечну передачу на Дуе, який з правого краю пробив у п'яту Дімарко, а вже від неї м’яч полетів у ближній кут воріт Зоммера.

2:0 - від Дує (фото: x.com/ChampionsLeague)

Загалом перший тайм пройшов в одні ворота. "Інтер" за весь час створив лише один небезпечний момент – і той зі стандарту. Парижани були сильнішими у всіх компонентах: швидші, точніші й потужніші.

Другий тайм: ПСЖ доводить справу до розгрому

"Інтер" намагався перевернути гру по перерві. Стартові епізоди другого тайму італійці провели більш активно, але не спромоглися навіть на удар у площину воріт.

ПСЖ у свою чергу діяв від рахунку. Спокійно оборонявся, шукаючи щастя в контратаках. І щастя до них прийло. Навіть тричі!

Спочатку, на 63-й хвилині дубль оформив Дуе, який реалізував вихід сам на сам зі Зоммером. 19-річний футболіст у фіналі Ліги чемпіонів забив два м'ячі, додавши до них асист.

А черговий провал "Інтера" в обороні привів до ще одного рандеву футболіста ПСЖ з воротарем міланців. Цього разу шанс отримав Кварацхелія і елегантно його реалізував: направив м'яч у ближній кут.

Кварацхелія доводить справу до розгрому (фото: x.com/ChampionsLeague)

Якщо після третього голу ПСЖ ще хтось на щось сподівався, тепер остаточно стало ясно: гра закрита. Парижани під завісу забили ще й уп'яте. Відзначився ще один тінейджер - 19-річний Маюлу, який щойно вийшов на заміну.

ПСЖ не просто розгромно виграв у фіналі ЛЧ. Він встановив абсолютний рекорд - найбільша перемога у всіх фіналах єврокубків за всі часи.

Але головне, що Європа отримала нового клубного чемпіона.