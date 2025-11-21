Чи вийде Україна на ЧС-2026: аналітики прорахували шанси всіх учасників плей-офф
Аналізуючи підсумки жеребкування європейського плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026, експерти спрогнозували, хто з учасників здобуде чотири додаткових путівки на мундіаль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на We Global Football.
Хто фаворит шляху B
За оцінками аналітиків, шанси збірної України потрапити на мундіаль становлять 42,6%. Це найвищий показник серед команд шляху B.
Україна випереджає всіх конкурентів у своїй четвірці:
- Україна – 42,6%
- Польща – 26,3%
- Швеція – 21,1%
- Албанія – 10%
Першим суперником команди Сергія Реброва у півфіналі плей-офф стане збірна Швеції. Матч відбудеться 26 березня 2026 року і буде номінально домашнім для українців.
У разі перемоги, Україна також у статусі господаря прийме в фіналі тріумфатора пари Польща – Албанія. Вирішальний поєдинок, де на кону стоятиме путівка на мундіаль, призначено на 31 березня.
Хто переможе в інших стиках
Аналітики також визначили ймовірних переможців інших шляхів кваліфікації:
- Шлях A: Італія – 62,2%, Уельс – 30%
- Шлях C: Туреччина – 52,2%, Словаччина – 26,8%
- Шлях D: Данія – 48,6%, Чехія – 39,8%
Таким чином We Global Football прогнозує, що окрім України, через плей-офф до фінальної частини ЧС-2026 найімовірніше проб'ються Італія, Туреччина та Данія.
Загальний рейтинг шансів 16-ти учасників стиків має такий вигляд:
- Італія – 62,2%
- Туреччина – 52,2%
- Данія – 48,6%
- Україна – 42,6%
- Чехія – 39,8%
- Уельс – 30,0%
- Словаччина – 26,8%
- Польща – 26,3%
- Швеція – 21,1%
- Косово – 15,7%
- Албанія – 10,0%
- Ірландія – 8,4%
- Румунія – 5,3%
- Боснія і Герцеговина – 4,0%
- Північна Ірландія – 3,8%
- Північна Македонія – 3,2%
Коли відбудуться матчі
Плей-офф кваліфікації ЧС-2026 пройде навесні наступного року:
- Півфінали – 26 березня
- Фінали – 31 березня
Україна має шанс вдруге в історії вийти на чемпіонат світу. Попередній раз це вдалося у 2006 році. На тому мундіалі "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.
