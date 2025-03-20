Україна здолала Бельгію на старті плей-офф Ліги націй: джокери Реброва перевернули гру

Ліга націй, плей-офф, 1-й матч

Україна – Бельгія – 3:1

Гол: Гуцуляк, 66, Ванат, 75, Забарний, 79 – Лукаку, 40

Україна провела зразково-показову першу десятихвилинку. Високий активний пресинг, агресія, комбінування, удари по воротах. Все було дуже добре, але відчувалось, що триватиме подібна феєрія недовго. Тож треба було користатись моментом та саме в ці хвилини домінування досягати результату.

Спроб було дві, а шанс - один. Удар Циганкова з-за меж штрафного проблем для Куртуа не створив. А от Яремчук мав дійсно непогану можливість, після того як Циганков із Зінченком розігнали атаку. Бив майже без перешкод, але прямо по центру. І там навіть не Куртуа парирував, а м'яч просто влучив кіперу бельгійців у ноги.

Ця небезпека ніби розбудила "червоних дияволів", а у грі ніби перемкнувся рубильник. Вся активність "синьо-жовтих" зникла. Натомість бельгійці взяли справу до своїх рук і буквально замкнули нашу команду на власній половині поля. Почались "пожежі" у штрафному Луніна і нашому голкіперу все частіше доводилось демонструвати майстерність.

До всіх чисто ігрових проблем України додалась травма. На 25-й хвилині після зіткнення з суперником ушкодження зазнав дуже активний Конопля. Він змушений був залишити поле, а на його місце вийшов Сич.

Тим часом гол в наші ворота назрівав і таки стався. Циганков зфолив на Троссарі, бельгійці отримали право на перспективний штрафний. І тут спрацювала стара гвардія наших суперників – футболісти, яких повернув до команди Руді Гарсія. Де Брюйне виконав штрафний, а Лукаку в своєму стилі протаранив захист та сильним ударом головою "пробив" Луніна.

Початок другого тайму нагадував старт першого, але цього разу активність "синьо-жовтих" тривала ще менше. Бельгійці скористались розривами в зонах і двічі виводили на удари де Брюйне. Той пробивав у площину, але на місті був Лунін.

На 60-й хвилині сталася низка подій, які перевернули гру. Спочатку Зінченко майстерно виконав штрафний, влучивши в стійку. Якби був трішки точнішим, Куртуа не врятував би. А потім Ребров кинув у бій трьох нових виконавців. Одна заміна була вимушеною: Сич, який сам підмінив травмованого Коноплю, теж не зміг продовжити гру. Крім нього поле покинули Яремчук та Шапаренко. А на полі з'явились Гуцуляк, Ванат та Ярмолюк.

І майже одразу Гуцуляк виправдав свою появу на полі. Це був трудовий гол, наш півзахисник обікрав де Вінтера і майстерно переграв Куртуа, відзначившись дебютним успіхом за національну команду. Потім настав час відзначатися іншому джокеру Реброва – Ванату. Розрізний пас Судакова продовжився чітким прострілом Циганкова, який нападник "Динамо" замкнув з близької дистанції.

А ще через чотири хвилини третій гол у ворота Куртуа забив Ілля Забарний. Зінченко ідеально подав на дальню штангу, де м'яч ногою проштовхнув у ворота захисник англійського "Борнмута".

Останні хвилини були нервовими. Наші могли, як збільшити перевагу, так і пропустити. Але все завершилось, як завершилось. 3:1 - збірна України їде до Бельгії, маючи перевагу в два м'ячі. Чи вистачить цього для загального успіху, дізнаємось 23 березня.