"Велика повага": Бен Стіллер підтримав Гераскевича після скандалу на Олімпіаді-2026

Бен Стіллер підтримав Гераскевича

У своїх соцмережах актор опублікував допис, в якому відреагував на ситуацію навколо українського спортсмена.

Стіллер процитував пост Гераскевича та додав короткий, але промовистий коментар.

"Велика повага цьому чоловікові" - написав Бен.

Бен Стіллер підтримав Гераскевича (скріншот)

Нагадаємо, МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати на Іграх-2026 у шоломі, на якому зображені українські спортсмени, загиблі внаслідок російської агресії.

Спортсмен емоційно відреагував на рішення організації.

"Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти", - написав Гераскевич.

За словами атлета, раніше МОК допускав різні форми вшанування пам’яті, однак цього разу щодо України були застосовані "особливі правила".

Він також звернув увагу на те, що італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступав у кваліфікації Олімпіади-2026 у шоломі з російським прапором - і це не викликало жодної реакції з боку комітету.

Владислав повідомив, що його команда готує офіційний запит до МОК та має намір відстоювати право виступати саме в цьому шоломі.

Владислав Гераскевич (фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)

Пізніше український спортсмен публічно звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із закликом завершити конфлікт.

"Я пропоную завершити цей скандал. Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною", - заявив скелетоніст.

Він наголосив, що хоча ситуація привернула увагу до теми загиблих українських спортсменів, сам скандал відволікає від змагань.

Спортсмен закликав МОК скасувати заборону на використання "Шолома Пам’яті", вибачитися за тиск, який, за його словами, чинився на нього, у знак солідарності надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які постраждали від обстрілів.

Гераскевич висловив сподівання отримати відповідь ще до старту змагань зі скелетону.

Позиція Бена Стіллера щодо України

Бен Стіллер не вперше публічно підтримує Україну. Влітку 2022 року актор приїжджав до України. Він відвідав Львів, Київ, а також деокуповані Ірпінь і Бучу.

Тоді Стіллер хотів особисто побачити наслідки російської агресії та привернути увагу світу до гуманітарної ситуації.

"Бачити все це на власні очі дуже вражає. Я тут разом з агентством ООН у справах біженців. Наша гуманітарна місія - привернути увагу до долі вимушених переселенців внаслідок цієї війни, до внутрішньо переміщених осіб. А таких мільйони та мільйони", - розповідав актор в інтерв'ю.

Бен Стіллер (фото: instagram.com/benstiller)