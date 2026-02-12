ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоніста

Четвер 12 лютого 2026 15:57
UA EN RU
Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоніста Які зірки висловилися про Гераскевича (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Український скелетоніст Владислав Гераскевич отримав чимало підтримки після недопуску до старту на зимових Олімпійських іграх-2026. Рішення про його дискваліфікацію викликало хвилю обурення, а Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та інші зірки висловилися про скандал й встали на бік скелетоніста.

Хто підтримав Гераскевича, розповідає РБК-Україна.

Більше цікавого: все про дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді-2026

Зірки висловилися про скелетоніста

Під дописом Гераскевича, в якому він показав своє фото та написав про ціну гідності, можна помітити коментарі від багатьох публічних персон.

  • "Ми з тобою, Владиславе", - написала фехтувальниця Ольга Харлан.
  • "Владиславе! Спасибі, чемпіоне!" - зазначив ведучий Руслан Сенічкін.
  • "Дякую вам!" - коментує допис співачка Джамала.
  • "Чемпіон" - додала ведуча Марічка Падалко.
  • "Дякую за позицію, честь та гідність. Для нас ти переможець!" - написав співак Саша Борисенко.
  • "Коли в людини є принципи, вона завжди вистоїть! Честь і повага, Владиславе Гераскевичу!" - зауважив лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.
  • "Такі, як ви, пишуть історію боротьби з несправедливістю. Дякую Вам!" - написала в коментарях Марія Єфросиніна.

Також зірки розповіли про Гераскевича на своїх сторінках в Instagram.

"Наш!" - лаконічно висловилася Надя Дорофєєва.

Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоністаStories співачки (скриншот)

"Вся країна вами пишається, поважає і вдячна!!! Це і є перемога", - написала Даша Астаф'єва.

Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоністаStories Даші (скриншот)

А Юла, піарниця й дружина Анатолія Анатоліча, наголосила на тому, що певні речі важливіші за медалі.

"Дякуємо за сміливість. Пишаємось сильно", - написала вона.

Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоністаЮла про Гераскевича (скриншот)

"Ти приклад! Пишаємось і вдячні", - зазначила Тіна Кароль.

Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоністаStories Кароль (скриншот)

Катерина Усик, дружина боксера Олександра Усика, "репостнула" карикатурне зображення скандалу з Гераскевичем.

Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоністаДружина Усика підтримала Гераскевича (скриншот)

"Ми з тобою, друже", - написав Тимур Мірошніченко.

Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоністаStories ведучого (скриншот)

Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича

Напередодні старту змагань Владислав Гераскевич повідомив, що планує виступати у "шоломі пам’яті" з портретами українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.

Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоністаВладислав Гераскевич (фото: Getty Images)

Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати це екіпірування під час тренувань і стартів, пославшись на правила нейтральності та заборону політичних і меморіальних демонстрацій на спортивній арені. Спортсмена попередили, що у разі порушення вимог йому загрожує дискваліфікація.

Гераскевич відмовився змінювати шолом, наголошуючи, що це спосіб вшанувати пам’ять загиблих колег і привернути увагу до втрат України. У підсумку журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону ухвалило рішення не допускати його до старту, а МОК оголосив про відкликання акредитації спортсмена на Іграх-2026.

Також вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль Новини шоу-бізнесу Надя Дорофеєва Зірки шоу-бізнесу
Новини
"Момент сорому": в Україні жорстко пройшлися по МОК за відсторонення Гераскевича
"Момент сорому": в Україні жорстко пройшлися по МОК за відсторонення Гераскевича
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ