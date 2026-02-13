"Большое уважение": Бен Стиллер поддержал Гераскевича после скандала на Олимпиаде-2026

Бен Стиллер поддержал Гераскевича

В своих соцсетях актер опубликовал сообщение, в котором отреагировал на ситуацию вокруг украинского спортсмена.

Стиллер процитировал пост Гераскевича и добавил короткий, но красноречивый комментарий.

"Большое уважение этому человеку" - написал Бен.

Бен Стиллер поддержал Гераскевича (скриншот)

Напомним, МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать на Играх-2026 в шлеме, на котором изображены украинские спортсмены, погибшие в результате российской агрессии.

Спортсмен эмоционально отреагировал на решение организации.

"Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти", - написал Гераскевич.

По словам атлета, ранее МОК допускал различные формы чествования памяти, однако на этот раз в отношении Украины были применены "особые правила".

Он также обратил внимание на то, что итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступал в квалификации Олимпиады-2026 в шлеме с российским флагом - и это не вызвало никакой реакции со стороны комитета.

Владислав сообщил, что его команда готовит официальный запрос в МОК и намерена отстаивать право выступать именно в этом шлеме.

Владислав Гераскевич (фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)

Позже украинский спортсмен публично обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом завершить конфликт.

"Я предлагаю завершить этот скандал. Я никогда не хотел скандала с МОК и я его не создавал. МОК создал это своей интерпретацией правил, которую многие считают дискриминационной", - заявил скелетонист.

Он подчеркнул, что хотя ситуация привлекла внимание к теме погибших украинских спортсменов, сам скандал отвлекает от соревнований.

Спортсмен призвал МОК отменить запрет на использование "Шлема Памяти", извиниться за давление, которое, по его словам, оказывалось на него, в знак солидарности предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, пострадавших от обстрелов.

Гераскевич выразил надежду получить ответ еще до старта соревнований по скелетону.

Позиция Бена Стиллера по Украине

Бен Стиллер не впервые публично поддерживает Украину. Летом 2022 года актер приезжал в Украину. Он посетил Львов, Киев, а также деоккупированные Ирпень и Бучу.

Тогда Стиллер хотел лично увидеть последствия российской агрессии и привлечь внимание мира к гуманитарной ситуации.

"Видеть все это собственными глазами очень впечатляет. Я здесь вместе с агентством ООН по делам беженцев. Наша гуманитарная миссия - привлечь внимание к судьбе вынужденных переселенцев в результате этой войны, к внутренне перемещенным лицам. А таких миллионы и миллионы", - рассказывал актер в интервью.

Бен Стиллер (фото: instagram.com/benstiller)