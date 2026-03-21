Усик привіз Джошуа до Львова: як зірки боксу "запалили" по-українськи (відео)

11:55 21.03.2026 Сб
2 хв
Усик влаштував Джошуа справжнє занурення в українську культуру - з піснями, танцями та живими емоціями
aimg Поліна Кузенко
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (Getty Images)

Чемпіон світу Олександр Усик, який привіз в Україну Ентоні Джошуа, влаштував для нього яскраву зустріч у Львові. Там на них чекали зірки Нацвідбору та колоритні пісні.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дописи з Instagram-сторінки USYK MEDIA.

Більше цікавого: Навіщо Усик привіз Джошуа в Україну та що відомо про історичний вечір боксу, який вони відвідають

Як Усик показав Джошуа Львів

Замість класичної світської програми Усик вирішив показати гостю справжню атмосферу України.

У Львові для боксерів влаштували імпровізоване шоу з народними мотивами, де звучали українські пісні та відбувалися запальні танці.

Усик привіз Джошуа до Львова: як зірки боксу &quot;запалили&quot; по-українськи (відео)Усик і Джошуа в Україні (фото: instagram.com/rtfight_com)

Особливу атмосферу створили учасниці Нацвідбору на "Євробачення" - гурт YAGODY. Артистки виконували етнічні композиції.

Живий звук, традиційні мотиви та енергія виступу вразили Джошуа. Він захоплено плескав у долоні під ритм музики і знімав усе на відео.

Сам Усик не стримував емоцій. Він підсвистував, підтримував артистів і багато посміхався.

Відомо, що це перший приїзд Ентоні Джошуа в Україну під час повномасштабної війни. Очікується, що обидва боксери стануть почесними гостями вечора боксу "Rising Stars", де відбудеться професійний дебют олімпійського чемпіона Олександра Хижняка.

Нагадаємо, Усик і Джошуа вже двічі зустрічалися на рингу, у 2021 та 2022 роках. Обидва поєдинки завершилися перемогою українця, а нині їхні стосунки перейшли у дружній формат.

США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
