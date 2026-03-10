ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Три роки – три бої: Усик розсекретив плани до завершення кар'єри

12:02 10.03.2026 Вт
2 хв
Український чемпіон назвав трьох потенційних суперників
aimg Андрій Костенко
Три роки – три бої: Усик розсекретив плани до завершення кар'єри Фото: Олександр Усик (фото: Getty Images)

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик окреслив свої плани на завершальний етап професійної кар'єри. Українець заявив, що має намір провести лише три поєдинки, після чого остаточно залишить великий спорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside The Ring.

Читайте також: Більше не секрет: Усик показав того, хто допомагає йому готуватися до бою з Верховеном

Вектор руху

Володар поясів WBC, WBA та IBF розкрив деталі свого фінального списку. За словами боксера, він не планує затримуватися в ринзі надто довго і визначив чіткий вектор руху до відходу на пенсію.

Відповідаючи на питання про мотивацію та плани на майбутнє, Усик був лаконічним: "Буде три бої".

Список опонентів

Свій шлях до завершення кар'єри українець розписав покроково:

Перший – Ріко Верховен. Поєдинок проти нідерландського кікбоксера відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). Попри критику фанатів, які називають цей бій розважальним, Усик налаштований серйозно.

"Для мене це справжній бій. Так, Ріко – не дуже хороший боксер, але все нормально. Це такий веселий бій", - пояснив чемпіон.

Другий – переможець пари Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі. Цей бій стане перевіркою на міцність проти одного з претендентів на лідерство в дивізіоні.

Третій – Тайсон Ф'юрі. Фінальною крапкою в кар'єрі має стати бій проти давнього суперника, якого Усик звично називає "жадібним пузом".

Статистика українського чемпіона

Наразі Усик залишається непереможеним на професійному ринзі. На його рахунку 24 перемоги, з яких 15 – нокаутом. Він тричі здобував титул абсолютного чемпіона світу. Спочатку у важкій, а потім – двічі в надважкій вазі.

Раніше ми повідомили, що Усик має намір балотуватися в президенти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
Новини
Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області, - Генштаб
Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області, - Генштаб
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком