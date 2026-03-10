Три роки – три бої: Усик розсекретив плани до завершення кар'єри

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик окреслив свої плани на завершальний етап професійної кар'єри. Українець заявив, що має намір провести лише три поєдинки, після чого остаточно залишить великий спорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside The Ring .

Вектор руху

Володар поясів WBC, WBA та IBF розкрив деталі свого фінального списку. За словами боксера, він не планує затримуватися в ринзі надто довго і визначив чіткий вектор руху до відходу на пенсію.

Відповідаючи на питання про мотивацію та плани на майбутнє, Усик був лаконічним: "Буде три бої".

Список опонентів

Свій шлях до завершення кар'єри українець розписав покроково:

Перший – Ріко Верховен. Поєдинок проти нідерландського кікбоксера відбудеться 23 травня в Гізі (Єгипет). Попри критику фанатів, які називають цей бій розважальним, Усик налаштований серйозно.

"Для мене це справжній бій. Так, Ріко – не дуже хороший боксер, але все нормально. Це такий веселий бій", - пояснив чемпіон.

Другий – переможець пари Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі. Цей бій стане перевіркою на міцність проти одного з претендентів на лідерство в дивізіоні.

Третій – Тайсон Ф'юрі. Фінальною крапкою в кар'єрі має стати бій проти давнього суперника, якого Усик звично називає "жадібним пузом".

Статистика українського чемпіона

Наразі Усик залишається непереможеним на професійному ринзі. На його рахунку 24 перемоги, з яких 15 – нокаутом. Він тричі здобував титул абсолютного чемпіона світу. Спочатку у важкій, а потім – двічі в надважкій вазі.