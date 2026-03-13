ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Усик став героєм ефектної фотосесії: у знаковому поясі та рожевій вітровці

16:59 13.03.2026 Пт
2 хв
Легенда боксу позував перед камерами британського фотографа під час найскладнішого періоду зими
aimg Сюзанна Аль Маріді
Усик став героєм ефектної фотосесії: у знаковому поясі та рожевій вітровці Олександр Усик (фото: Getty Images)

Український боксер Олександр Усик став героєм весняного номеру Vogue Ukraine. Чемпіон взяв участь у стильній фотосесії серед знакових для себе місць у Києві.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера Vogue.

Більше цікавого: Як зараз виглядає старша донька Усика

Якою була фотосесія Усика для Vogue Ukraine

Спортсмен позував перед камерами у знакових для себе місцях - на тлі монумента Батьківщина-Мати, на олімпійській базі, де регулярно тренується, а також у боксерському клубі.

Автором знімків став британський фотограф Чарлі Грей, відомий роботами зі світовими зірками кіно та спорту. Разом з ним працювати на кадрами до столиці приїхав лондонський стиліст Девід Бредшоу.


Зйомки тривали три дні в лютому - у період найважчої за час повномасштабної війни зими. На кадрах спортсмен постає в одязі від Stone Island - вітровці зефірних відтінків, джемпері та вельветовій куртці.

На інших ефетних фото він позує без сорочки та у поясі, який здобув після перемоги над британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Тоді він став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.


Що сказав Усик в інтерв'ю

Під час фотосету боксер також поділився подробицями свого життя, зокрема розкрив секрет свого чемпіонства.

"Усіх результатів мені допомогла досягти залізна дисципліна. Щодня - ранній підйом, загартовування, тренування", - зізнався він.

Крім того, Олександр розповів, яких принципів дотримується у питаннях родини та виховання дітей. Разом з дружиною Катериною вони насамперед працюють над собою.

"Ми з Катею виховуємо передусім себе, а не дітей - щоб вони бачили приклад здорових стосунків і всотували родинні цінності", - зазначив чемпіон.

Усик став героєм ефектної фотосесії: у знаковому поясі та рожевій вітровціУсик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Ще більше цікавого:

Як Усик планує завершити кар'єру

Усик заінтригував заявою про президентство

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком