Сенсація в Києві: Усик везе Джошуа на історичний бій Хижняка (відео)

21:17 20.03.2026 Пт
2 хв
Легенди стануть гостями великого боксерського вечора
aimg Андрій Костенко
Український король надважкої ваги Олександр Усик підірвав мережу новиною: він прямує до Києва не один, а в компанії свого колишнього суперника Ентоні Джошуа. Зіркові гості відвідають вечір боксу "Rising Stars", де відбудеться історичний дебют Олександра Хижняка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х Усика.

Читайте також: "Усика вже били": Верховен зробив заяву про слабкі місця українця та розкрив зухвалий план на бій

"Покажу улюблені місця"

Володар титулів WBC, WBA та IBF Олександр Усик підтвердив, що британський екс-чемпіон Ентоні Джошуа погодився на подорож до України.

"Їду до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць!", - написав Усик у соцмережі.

Очікується, що обидва боксери стануть почесними гостями турніру в Лісниках (Київська обл.), який відбудеться вже завтра, 21 березня.

"Полтавський танк" готовий до бою

Головною спортивною подією вечора боксу під патронатом Usyk 17 Promotions стане перший крок олімпійського чемпіона Олександра Хижняка на професійному рингу. Під час офіційної процедури зважування українець показав вагу 78,5 кг, тоді як його суперник колумбієць Вілмер Барон виявився дещо важчим – 79,6 кг.

Також пройшли зважування учасники іншого топ-бою: проспект напівважкої ваги Даніель Лапін та латвієць Кристапс Булмейстарс зафіксували ідентичну вагу – по 81,6 кг.

Хто ще вийде на ринг

Окрім хедлайнерів, на ринг вийдуть перспективні представники нової хвилі українського боксу: Кіра Макогоненко, Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Дмитро Ловчинський та Микола Лактіонов.

Усього заплановано 10 боїв.

Де відбудеться турнір та хто його покаже

Турнір відбудеться 21 березня та пройде в готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом). Початок шоу заплановано на 17:30.

Присутність у залі Усика та Джошуа робить цей турнір однією з найбільш медійних подій світового боксу цієї весни.

Для українських глядачів подію покаже "Суспільне Спорт", а міжнародна аудиторія зможе спостерігати за боями на платформі DAZN.

Раніше ми повідомили, що нова боксерська федерація World Boxing офіційно прийняла Росію та Білорусь.

Новини
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО