Усик привез Джошуа во Львов: как звезды бокса "зажгли" по-украински (видео)

11:55 21.03.2026 Сб
2 мин
Усик устроил Джошуа настоящее погружение в украинскую культуру - с песнями, танцами и живыми эмоциями
aimg Полина Кузенко
Александр Усик и Энтони Джошуа (Getty Images)

Чемпион мира Александр Усик, который привез в Украину Энтони Джошуа, устроил для него яркую встречу во Львове. Там их ждали звезды Нацотбора и колоритные песни.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на посты из Instagram-страницы USYK MEDIA.

Как Усик показал Джошуа Львов

Вместо классической светской программы Усик решил показать гостю настоящую атмосферу Украины.

Во Львове для боксеров устроили импровизированное шоу с народными мотивами, где звучали украинские песни и происходили зажигательные танцы.

Усик и Джошуа в Украине (фото: instagram.com/rtfight_com)

Особую атмосферу создали участницы Нацотбора на "Евровидение" - группа YAGODY. Артистки исполняли этнические композиции.

Живой звук, традиционные мотивы и энергия выступления поразили Джошуа. Он восторженно хлопал в ладоши под ритм музыки и снимал все на видео.

Сам Усик не сдерживал эмоций. Он подсвистывал, поддерживал артистов и много улыбался.

Известно, что это первый приезд Энтони Джошуа в Украину во время полномасштабной войны. Ожидается, что оба боксера станут почетными гостями вечера бокса "Rising Stars", где состоится профессиональный дебют олимпийского чемпиона Александра Хижняка.

Напомним, Усик и Джошуа уже дважды встречались на ринге, в 2021 и 2022 годах. Оба поединка завершились победой украинца, а сейчас их отношения перешли в дружеский формат.

США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО